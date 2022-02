福山雅治が1月28日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行った無観客生配信ライブ「Another Story of Promise for the Future『裸の音』」より、「道標 2022」のショートバージョンがYouTubeで公開された。

福山は昨年末に放送された「第72回NHK紅白歌合戦」で「道標 ~紅白2021ver.~」をパフォーマンス。音源化を求める声を受け、2009年に発表された原曲に壮大なストリングスと大編成のコーラス隊、管楽器にホルンを新たに加えた「道標 2022」を本日2月6日に配信リリースした。福山はオンラインライブのアンコールで「道標 2022」を披露。公開された映像では、画面越しにオーディエンスの心を震わせたパフォーマンスの一部を視聴できる。