天獅子悦也原作によるドラマ「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち」シリーズ10作品が、2月10日よりBS12トゥエルビでオンエアされる。
「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち」は、近代麻雀（竹書房）で連載中の「むこうぶち 高レート裏麻雀列伝」を原作とした実写ドラマ。バブル絶頂期の80年代を舞台に、袴田吉彦演じる誰とも組まずどこにも属さない一匹狼の謎の麻雀打ち傀（カイ）を軸とする、個性豊かな登場人物の人生の喜びと悲しみを描く。
「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち」
スタッフ
製作：小林正人
原作：天獅子悦也（高レート裏麻雀列伝「むこうぶち」）竹書房「近代麻雀」連載
監督：片岡修二
キャスト
袴田吉彦、高田延彦、ガダルカナル・タカ、及川奈央 ほか
放送スケジュール
2022年2月10日（木）19:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち1」
2022年2月17日（木）19:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち2 ～鬼の棲む荒野～」
2022年2月24日（木）19:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち3 ～裏プロ～」
2022年3月3日（木）19:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち4 ～雀荘殺し～」
2022年3月10日（木）19:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち5 ～氷の男～」
2022年3月17日（木）19:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち6 ～女衒打ち～」
2022年3月24日（木）19:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち7 ～筋殺し～」
2022年3月31日（木）19:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち8 ～邪眼～」
2022年4月5日（火）20:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち9 ～麻将～」
2022年4月12日（火）20:00～「高レート裏麻雀列伝 むこうぶち10 ～裏ドラ～」
(c)竹書房/天獅子悦也/GPミュージアムソフト