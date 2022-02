『デビル メイ クライ』シリーズコラボウェアでスタイリッシュに

プライム1スタジオは、スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ』シリーズ20周年を記念して、カプコンとのコラボウェア「Devil May Cry 20th Anniversary × WEAREVERWiz」を発表した。

デビルハンターたちが流麗に敵を倒すスタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ』シリーズ。2001年8月に発売以来、全世界に熱狂的なファンを持つ。

そんな本作と、キャラクターの魅力をどこでも自分らしく着こなせるアパレルブランド「WEAREVERWiz(ウェアエバーウィズ)」により、 ”どこでも自分らしく着こなせるスタイリッシュアクション” が誕生!

コートやブルゾン、テーラードジャケットなど、ダンテ、ネロ、Vらの魅力を込めたメンズ・レディースアイテムを続々展開予定。予約はオンラインストア、また2月28日(月)までの期間限定POPUPストア「Devil May Cry 20th anniversary SSS POPUP(プライム1スタジオ新宿ギャラリーショップ)」にて好評受付中だ。

さまざまなシーンで、自分らしく、スタイリッシュにキメよう!

(C)CAPCOM CO., LTD. 2019, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.