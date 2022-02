5月5~7日に大阪・泉大津フェニックスで開催される、清水音泉主催の野外ライブイベント「OTODAMA’22~音泉魂~」の出演アーティスト第1弾が発表された。

第1弾でラインナップされたのはAJICO、打首獄門同好会、キュウソネコカミ、クラムボン、The Birthday、四星球、Theピーズ、羊文学、フラワーカンパニーズ、フレデリック、マキシマム ザ ホルモン、METAATEM(砂原良徳×LEO今井×白根賢一×永井聖一)、ヤバイTシャツ屋さん、ユニコーン、LITTLE CREATURESの15組。出演日および追加出演者、チケット情報は2月26日にアナウンスされる。

OTODAMA’22~音泉魂~

2022年5月5日(木・祝)大阪府 泉大津フェニックス

2022年5月7日(土)大阪府 泉大津フェニックス

2022年5月8日(日)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

