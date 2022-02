Little Glee Monsterがシングルとアルバムのリリース、そしてツアーの開催を発表した。

Little Glee Monsterは3月2日にニューシングル「Your Name」をリリースする。シングルの表題曲は現在放送中のテレビアニメ「ヴァニタスの手記」第2クールのオープニングテーマ。カップリングにはレミオロメンの「3月9日」のカバーと、昨年12月に行われたツアーファイナル大阪公演より「愛しさにリボンをかけて」のライブ音源が収められる。またシングルの初回限定盤に付属するBlu-rayには、昨年9月に配信されたライブ「SPACE SHOWER TV × J:COM Little Glee Monster Precious Live」より11曲の映像を収録。シングルのジャケットは黒い衣装を身にまとったメンバーの姿が印象的なビジュアルとなっている。パッケージ発売に先駆けて、表題曲は2月16日に、「3月9日」は2月23日にそれぞれ先行配信される。

また通算6枚目となるオリジナルフルアルバムは4月20日にリリースされる。アルバムのタイトルは「Journey」で、本作の詳細は追って発表される。さらにLittle Glee Monsterはアルバムを携えて、4月より7月にかけて全16公演のライブツアー「Little Glee Monster Live Tour 2022 Journey」を開催する。この発表に合わせて、ツアーの特設サイトが公開された。Little Glee Monsterのオフィシャルファンクラブではチケットの先行予約を受け付けている。

Little Glee Monster「Your Name」収録内容

初回限定盤

CD

01. Your Name

02. 3月9日

03. 愛しさにリボンをかけて-Live on 2021.12.21-

04. Your Name -Lead Off ver.-

Blu-ray

SPACE SHOWER TV×J:COM Little Glee Monster Precious Live

・足跡

・In Your Calling

・Gift

・I BELIEVE

・Love Yourself

・いつかこの涙が

・君といれば

・Be My Baby

・Whenever you call

・STARTING OVER

・世界はあなたに笑いかけている

期間生産限定盤

CD

01. Your Name

02. 3月9日

03. Classic -Live on 2021.12.21-

04. Your Name -TV Size-

Blu-ray

・「ヴァニタスの手記」ノンクレジットオープニングムービー

通常盤

CD

01. Your Name

02. 3月9日

03. Hurry up!! -Live on 2021.12.21-

04. Your Name -Lead Off ver.-

Little Glee Monster Live Tour 2022 Journey

2022年4月28日(木)東京都 J:COMホール八王子

2022年5月5日(木・祝)宮城県 東京エレクトロンホール宮城

2022年5月6日(金)宮城県 東京エレクトロンホール宮城

2022年5月11日(水)京都府 ロームシアター京都 メインホール

2022年5月14日(土)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2022年5月15日(日)熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

2022年5月26日(木)神奈川県 神奈川県民ホール

2022年5月27日(金)神奈川県 神奈川県民ホール

2022年6月3日(金)北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

2022年6月8日(水)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年6月9日(木)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年6月25日(土)岡山県 倉敷市民会館

2022年7月5日(火)大阪府 オリックス劇場

2022年7月6日(水)大阪府 オリックス劇場

2022年7月23日(土)千葉県 幕張メッセ 幕張イベントホール

2022年7月24日(日)千葉県 幕張メッセ 幕張イベントホール