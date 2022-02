本日2月6日にソロデビュー20周年を迎えたYUKIが、ライブ映像作品のリリースや新曲情報、全国ツアーの開催などを発表した。

YUKIは4月13日にライブBlu-ray / DVD「YUKI concert tour “Terminal G” 2021 東京ガーデンシアター」をリリースする。本作には昨年開催された全国ホールツアーより東京・東京ガーデンシアター公演の模様をノーカットで収録。さらにプロジェクション映像やドキュメンタリーも収められる。映像作品の初回限定盤にはライブ音源を収録した2枚組のCDが付属する。

またYUKIのソロデビュー20周年の第1弾となる新曲「鳴り響く限り」が、4月よりMBS・TBS系で放送されるテレビアニメ「ダンス・ダンス・ダンスール」のオープニングテーマに決定した。さらに全国ツアー「YUKI concert tour “SOUNDS OF TWENTY” 2022」の開催も決定。新曲のリリース情報や全国ツアーの詳細については、後日アナウンスされる。

YUKIのアニバーサリーイヤーを記念して、特設サイト「YUKI20th.net」も開設された。特設サイトはこれまでのYUKIのソロ活動の歩みをタイムライン上で振り返る「History of YUKI」を中心に構成される。またYUKIのYouTube公式チャンネルでは、ソロデビュー曲「the end of shite」から2019年発表の「やたらとシンクロニシティ」まで、これまでショートバージョンでアップされていたミュージックビデオのフルサイズバージョンが一挙公開された。

YUKI「YUKI concert tour “Terminal G” 2021 東京ガーデンシアター」収録内容

・My lovely ghost

・good girl

・NEW!!!

・うれしくって抱きあうよ

・2人のストーリー

・ロックンロールスター

・聞き間違い

・Baby, it's you

・Typhoon Girl

・泣かない女はいない

・プリズム

・JOY

・STARMANN

・ご・く・ら・く terminal

・Kinai-shoku

・Sunday Service

・チューインガム

・ベイビーベイビー

・ランデヴー

・灯

・はらはらと



-EXTRA-

DOCUMENT of YUKI concert tour "Terminal G” 2021

PROJECTION

・Typhoon Girl

・Kinai-shoku

