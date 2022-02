2月11日(金・祝)18:50よりテレビ朝日系で「ミュージックステーション 3時間スペシャル」が放送される。

特番では「恋うたスペシャル」と題し、北村匠海(DISH//)、YUI、仲宗根泉(HY)、加藤ミリヤ、清水翔太、Awesome City Club、長屋晴子(緑黄色社会)らが選ぶ“最強ラブソング”をランキング形式で発表。誰しも聴いたことのある冬のラブソングを次々に紹介する企画「絶対聴いたことある冬の恋うたサビメドレー」も放送される。

またライブアーティストと披露曲も明らかになった。Aimerはテレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編のオープニング&エンディング曲をメドレーで初披露。尾崎裕哉は父である尾崎豊の「I LOVE YOU」、AIは宇多田ヒカルの「First Love」をカバーする。三浦大知は自身演出による「音楽番組カット割り企画」に挑戦。布袋寅泰はCOMPLEX「BE MY BABY」、BOOWY「Dreamin'」、そのアンサーソング「Still Dreamin'」をパフォーマンスする。

さらに番組にはアヴリル・ラヴィーンが登場するほか、milet、A.B.C-Z、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEらが最新曲を披露。倖田來未「愛のうた」、サスケ「青いベンチ」、TEE「ベイビー・アイラブユー」といった懐かしの恋うたメドレーもオンエアされる。

テレビ朝日系「ミュージックステーション 3時間スペシャル」

2022年2月11日(金・祝)18:50~21:54

<出演者および披露曲>

・AI「First Love」

・アヴリル・ラヴィーン「Bite Me」

・家入レオ「未完成」

・A.B.C-Z「Vanilla」

・Aimer「残響散歌」「朝が来る」「カタオモイ」「コイワズライ」

・尾崎裕哉「I LOVE YOU」

・倖田來未「愛のうた」

・斉藤和義「ずっと好きだった」

・サスケ「青いベンチ」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「RAY OF LIGHT」

・TEE「ベイビー・アイラブユー」

・Travis Japan(ジャニーズJr.)「ジャニーズ恋うたメドレー」

・布袋寅泰「BE MY BABY」「Dreamin'」「Still Dreamin'」

・三浦大知「Le Penseur」

・milet「Fly High」