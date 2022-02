『すみっコぐらし』一番コフレ初登場！毎日のメイクもすみっコと一緒♪

BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、コスメグッズが必ず当たる「一番コフレ」シリーズより『一番コフレ すみっコぐらし Sumikkogurashi cosmetics』を、ファミリーマート、書店、ホビーショップ、ゲームセンター、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、一番くじONLINEなどで、2022年2月12日(土)より順次発売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開された。

そんな『すみっコぐらし』が、コスメとコスメ雑貨だけをラインナップした「一番コフレ」シリーズに初登場♪ 大人気のすみっコたちをテーマに、ポーチのすみっこにそっと忍ばせたくなるオリジナルのコスメアイテムがラインナップされている。

A賞は、テラリウムのようなデザインのドーム型コンパクト。ねことざっそうが仲良くおめかししている様子は、毎日のメイク時間に癒しをプラスしてくれる。中には使いやすいナチュラルカラーのパウダーがセットされ、便利なパフとミラー付きだ。

B賞は、ポーチの中にちょこんと忍ばせておきたくなる、しろくまととかげの形のかわいいリップバーム。はちみつの香りに癒される。

C賞は、ゆず、バニラ、ミントの全3種の香りから選べる、かわいいたぴおかデザインのネイルオイル。

そのほか、デイリー使いに大活躍のアイカラーコレクションや爪先を華やかな印象にしてくれるカラーマニキュアと、いずれも一番コフレでしか手に入らないコスメグッズとなっている。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、とかげとにせつむりが仲良くおめかししている様子がデザインされた、ドーム型コンパクトを用意!

A賞と同仕様のコンパクトが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.