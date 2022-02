『ひつじのショーン』バレンタインカフェメニューやレシピを紹介♪

東北新社がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』より、『ひつじのショーン』の世界観が楽しめるバレンタイン期間限定カフェメニュー、お家で楽しめるバレンタインレシピ、バレンタインギフトにぴったりなグッズを紹介する。

『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーン。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)が放送を開始し、2022年で15周年を迎えた。

吉祥寺パルコ内の常設カフェ「ひつじのショーンカフェwithサンデーブランチ」では、「ベビーショーンのガトーショコラドリンクセット」「ショーンのCRAZY ワッフル バナナミルク」など、今しか楽しめないバレンタイン限定メニューが登場♪

また、世界でひとつの『ひつじのショーン』オリジナルスイーツを作るワークショップも毎月開催しており、2月のワークショップはバレンタインギフトにもピッタリな食べれるギフトボックスをクッキーで手作りする、「クッキーでできたデコレーションBOX」となっている。

「ひつじのショーンカフェwithサンデーブランチ」で、家族や友人、恋人と温かく楽しい時間を過ごそう♪

そして、ひつじのショーン公式チャンネルでは、ここでしか見られない新作アニメや総集編、メイキングやダンスなどの限定動画、日本オリジナルコンテンツなどを紹介中。

大好評の ”いっしょにつくろう!” では、バレンタイン時期にぴったりな「ひつじのショーンのブラウニーバーのつくりかた」、「大きなショーンのココアロールケーキのつくりかた」といったスイーツレシピを公開している。

そのほか、ひつじのショーンの群れのなかで最年少ティミーの「TIME AT HOME WITH TIMMY」シリーズのグッズが新登場!

ひつじのショーン施設各所にて、第一弾のキュートな刺繍ワッペンやぬいぐるみ、第二弾のブランケットともこもこ靴下(2種)は好評発売中。第三弾のマグカップは2月中旬より発売となる。

商品購入者限定で、限定壁紙のプレゼントも実施中。デザインはⅮⅬしてからのお楽しみ!

今年のバレンタインも、ショーンたちと一緒に楽しい時間を過ごそう♪

