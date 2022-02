小泉今日子、YouTubeチャンネルオープンで秘蔵映像公開

小泉今日子が、YouTubeチャンネルを解説。2022年3月21日発売となるBlu-ray/DVD『コイズミエキシビション~コンプリートビジュアルベスト 1982-2022~』より、過去に制作されたMV12本が公開された。

小泉今日子は、1982年3月21日に「私の16才」でデビュー。以降「渚のはいから人魚」「なんてったってアイドル」など数々のヒット曲を連発した。1990年代に入ってからも自身最大のヒット曲「あなたに会えてよかった」や「優しい雨」を発表。さらに2000年代に入り、活動の主軸となった女優業と並行した中で「潮騒のメモリー」もリリースしている。

「コイズミエキシビション」は2017年にリリースされた音源ベスト『コイズミクロニクル』に続き、ビジュアル版のベストアルバムともいえる映像作品。今までに制作されたMVを完全収録し、新たにデジタルアップコンバートされた映像とリマスタリング音源でアップデートされた40年の全記録となる。

本作より先行公開された映像は全部で12 本。まだ MV黎明期の1984 年に発表された、小泉今日子初のMV「迷宮のアンドローラ」をはじめ、竹下通りから代々木公園界隈を闊歩しながら撮影された1990 年発表の「丘を越えて」、そして新宿西口の高層ビル群を背景にロックスターの出で立ちで撮影された 1993年発表のアルバムタイトル曲「TRAVEL ROCK」などのMVが公開されている。

<リリース情報>

小泉今日子

Blu-ray&DVD『コイズミエキシビション~コンプリートビジュアルベスト 1982-2022~』

発売日:2022年3月21日(月)

https://www.jvcmusic.co.jp/K40N2/

通常盤(Blu-ray)

品番:VIXL-369

価格:7700円(税込)

(2DVD)

品番:VIBL-1050

価格:7150円(税込)

初回限定盤

(2Blu-ray+BOOK)

品番:VIZL-2021

価格:13200円(税込)

(3DVD+BOOK)

品番:VIZL-2022

価格:12650円(税込)

=収録曲= ※通常盤ならびに初回限定盤共通

迷宮のアンドローラ

哀愁ボーイ

ラブコールをアンコール

夜風にコールミー

素肌にコールガール

素敵に Night Clubbing

天然色のロケット

木枯しに抱かれて

Smile Again

この涙の谷間

寝ながら書いたラブ・レター

遅い夏

ひどい顔して愛シテ

連れてってファンタァジェン

HEART OF HILLS

たとえばフォーエバー

Fade Out

男の子はみんな

La La La...

ドライブ

No No No mother MARIA

HOW R U?

丘を越えて

あなたに会えてよかった

優しい雨

TRAVEL ROCK LOVE SHELTER

女性上位万歳

RAIN

遠い街のスタンプ

オトコのコ オンナのコ

赤い金魚

サボテン

For My Life

Nobody can, but you

for my life

Inner flower

モクレンの花

厚木 I.C.(Digest Movie)

なんてったってアイドル(K25 Remix)

100%

T 字路

【BONUS DISC】※初回限定盤のみ

(DOCUMENTARY) ドキュメント?走りつづけるミスヒーロー今日子? (LIVE)

キスを止めないで(from「BEAT TICK CAMP TOUR 88」)

夏のタイムマシーン(from「BEAT TICK CAMP TOUR 88」)

なんてったってアイドル(from「Sing! Sing! Singles!!!」)

魔女(from「Sing! Sing! Singles!!!」)

メドレー まっ赤な女の子~GOOD MORNING-CALL~私の 16 才~ひとり街角~Fade Out~春風の誘惑~常夏娘~半分少女~ 渚のはいから人魚(from「Sing! Sing! Singles!!!」)

夜明けの MEW(from「Sing! Sing! Singles!!!」)

月ひとしずく(from「ARABAKI ROCK FESTIVAL 2003」)

なんてったってアイドル(from「SUMMER SONIC 2008」)

小泉今日子

ベストアルバム『コイズミクロニクル~コンプリートシングルベスト 1982-2017~』初回限定プレミアム BOX アンコールプレス

発売日:2022年2月23日(水)

(3SHM-CD+2BOOKS+GOODS)

品番:VIZL-1142

価格:7150円(税込)

SHM-CD3枚組、全50曲収録

・書籍「コイズミシングル~小泉今日子と50のシングル物語」(368P/監修・編集:伊藤総研/執筆:松永良平)

・ビジュアルブック「コイズミ図録」

・Kyon2 マグネット封入(ポラロイド写真風味、デビュー当時のサイン付)

<ライブ情報>

「小泉今日子 TOUR 2022 KKPP(Kyoko Koizumi Pop Party)」

2022年2月18日(金) 神奈川・相模女子大学 グリーンホール

2022年2月20日(日) 群馬・ベイシア文化ホール

2022年2月23日(水・祝)富山・オーバードホール

2022年2月26日(土) 広島・広島上野学園ホール

2022年3月5日(土)大阪・オリックス劇場

2022年3月6日(日)大阪・オリックス劇場

2022年3月9日(水)岩手・岩手県民会館 大ホール

2022年3月10日(木)宮城・東京エレクトロンホール宮城

2022年3月12日(土)北海道・札幌市文化芸術劇場hitaru

2022年3月18日(金)愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2022年3月20日(日)東京・中野サンプラザホール

2022年3月21日(月・祝)東京・中野サンプラザホール

2022年3月26日(土)熊本・熊本城ホール メインホール

2022年3月27日(日)福岡・サンパレス ホテル&ホール

2022年3月30日(水)東京・中野サンプラザホール

価格:全席指定 9900 円(税込)

小泉今日子 公式Website:https://www.jvcmusic.co.jp/K40N2/