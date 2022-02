「ポケットモンスター」をモチーフにした現代アートの作品集「ダニエル・アーシャムのポケモン図鑑」が、本日2月4日に発売された。

これは「ポケットモンスター」のアニメを観て育ち、「フィクションとしての考古学」をテーマに制作活動を行う現代美術作家ダニエル・アーシャムによる作品を収録したもの。“1000年後に発掘された”ポケモンたちの彫刻をメインに、ドローイングやペインティングなど91作品が収録される。なお同書はアーシャムにとって初の日本語版作品集。丸善ジュンク堂書店、紀伊國屋書店、TSUTAYA、蔦屋書店の対象店舗で購入した人には、作品の写真を使用したクリアファイルが先着でプレゼントされる。

また明日2月5日から3月27日にかけて東京都内5カ所で開催される展示イベント「A Ripple in Time」には、「ダニエル・アーシャムのポケモン図鑑」の収録作品が登場。神宮前のNANZUKA UNDERGROUNDでは、アニメ「ポケットモンスター」シリーズに携わる湯山邦彦監督とアーシャムがコラボして制作したショートアニメが上映される。なお「ダニエル・アーシャムのポケモン図鑑」には、アーシャムと湯山監督がショートアニメの制作裏を語るインタビューが日本語と英語で収められた。

「A Ripple in Time」

「時の波紋」

会期:2022年2月12日(土)~3月27日(日) *月曜、祝日休業。

場所:東京都 NANZUKA UNDERGROUND

「げんしのちから: 遺跡に潜む」

会期:2022年2月11日(金)~3月6日(日)

場所:東京都 NANZUKA 2G

「フィールド・リサーチ」

会期:2022年2月8日(火)~3月6日(日) *日曜、月曜、祝日休業。

場所:東京都 3110NZ by LDH kitchen

「草むらに潜む」

会期:2022年2月11日(金)~2月20日(日)

場所:東京都 草月会館 草月プラザ

「ポケモン:未来の過去」

会期:2022年2月5日(土)~26日(土)

場所:東京都 六本木ヒルズ 66プラザ

