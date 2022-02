本日2月4日に誕生日を迎えた小泉今日子のYouTubeチャンネルがオープン。3月21日発売の映像作品「コイズミエキシビション~コンプリートビジュアルベスト1982-2022~」から12本分のミュージックビデオが同チャンネルで公開された。

今年デビュー40周年を迎える小泉。「コイズミエキシビション~コンプリートビジュアルベスト1982-2022~」には、これまでに制作された彼女の全MVの、アップコンバートされた映像とリマスタリング音源が収録される。

小泉のYouTubeチャンネルでは、彼女にとって初のMVとなった1984年発表の「迷宮のアンドローラ」をはじめ、東京の竹下通りから代々木公園界隈を闊歩しながら撮影された1990年発表の「丘を越えて」のMV、新宿西口の高層ビル群を背景に撮影された1993年発表のアルバムタイトル曲「TRAVEL ROCK」のMVなどを楽しむことができる。

小泉今日子 ミュージックビデオ一覧

・T字路 / 小泉今日子&中井貴一(2014年)

・100% / 小泉今日子(2012年)

・モクレンの花 / 小泉今日子(2003年)

・for my life / 小泉今日子(1999年)

・TRAVEL ROCK / 小泉今日子(1993年)

・優しい雨 / 小泉今日子(1992年)

・あなたに会えてよかった / 小泉今日子(1991年)

・丘を越えて / 小泉今日子(1990年)

・La La La... / 小泉今日子(1990年)

・Fade Out / 小泉今日子(1989年)

・Smile Again / 小泉今日子(1987年)

・迷宮のアンドローラ / 小泉今日子(1984年)