SPEEDのライブBlu-rayボックスセット「SPEED LIVE BOX -ALL THE HISTORY-」が3月30日にリリースされる。

SPEEDのデビュー25周年イヤーの最後を飾るこのボックスセットは、1997年リリースの「SPEED First Live ~Starting Over from ODAIBA~」から2010年リリースの「GLOWING SUNFLOWER SPEED LIVE 2010@大阪城ホール」まで、過去に発売されたすべてのライブ映像作品をコンパイル。2011年に行われたファンミーティング「SPEED Fan Meeting 2011@SHIBUYA-AX」の映像も追加収録される。

さらにボーナス映像として1999年に行われたツアー「SPEED TOUR 1999 REAL LIFE」のアリーナ公演、2001年開催の「淡路夢舞台スーパーフラワーライブ2001『ONE MORE DREAM』」の模様も収録。この2つの映像が商品化されるのは本作が初となる。

SPEED「SPEED LIVE BOX -ALL THE HISTORY-」収録内容

・SPEED First Live ~Starting Over from ODAIBA~

・SPEED TOUR RISE IN TOKYO DOME

・SPEED FINAL DOME TOUR REAL LIFE

・Save the Children SPEED LIVE 2003

・Welcome to SPEEDLAND SPEED LIVE 2009@武道館

・GLOWING SUNFLOWER SPEED LIVE 2010@大阪城ホール

・SPEED Fan Meeting 2011@SHIBUYA-AX

ボーナス映像

・SPEED TOUR 1999 REAL LIFE

・淡路夢舞台スーパーフラワーライブ2001「ONE MORE DREAM」