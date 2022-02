アサラト、バードホイッスル、ゲンゴン…SCANDALが民族楽器でジングル作りにチャレンジ！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月31日(月)の配信で、ついに100回目を迎えたことを記念して、番組のジングル音源を、かなり独特な民族楽器を使ってメンバー全員で製作することに!HARUNA:みなさん、こんばんは。「Catch up」が記念すべき100回を迎えました!一同:大拍手TOMOMI:100回はすごいねー! ありがたい!RINA:すごいすごい!MAMI:ありがとう!HARUNA:今日は100回を記念したスペシャル企画をお届けします。祝100回記念! オリジナルのジングルを製作しよう!TOMOMI:出たー!RINA:きたー!TOMOM:これって、前回はいつぐらいにやったんだっけ?――前回は「#55 祝1周年!」を記念してオリジナルジングルを製作。マダガスカルの「ボロボロミニ」という楽器を4人で演奏しました。TOMOMI:久々やね。RINA:今のジングルを更新するってことやね?HARUNA:奇妙なジングルね。HARUNA:ボロボロミニを全員で吹いて作りましたが、今回は楽器がパワーアップしました。さらに奇妙なジングルになるかも?RINA:嬉しいな。HARUNA:今回は4種類の楽器で、全員の楽器が違うんです。RINA:いいね。HARUNA:ディレクターの河合ちゃんが準備してくれました。MAMI:ありがとう!HARUNA:では、ひとつひとつ紹介していきましょう。まずは「アサラト」。TOMOMI:これは流行ったよね。RINA:流行っとったん?TOMOMI:流行ったやん。誰やったか、レコーディングの現場に持ってきてさ。RINA:あー!HARUNA:ホンマさん(SCANDALのライブを一緒に作ってくれていたスタッフ)だよ。TOMOMI:ずーっとやっとった。RINA:あー! あれ「アサラト」やったんや。HARUNA:「アサラト」は西アフリカ発祥の楽器で、2つの硬いボールを当てて音を出します。マラカスのようにシャカシャカ音が出ると。これは難しいらしい。MAMI:結構大きいね、そのボールの部分。HARUNA:続いて「バードホイッスル」。これは鳥さんがついてるやつでバリ生まれ! 息を吹き込んで取っ手を伸び縮みさせると、小鳥のようなかわいい音色が出ます。しかもすべて竹製!RINA:これは鳴らしやすそうな感じがするね。HARUNA:続いて「7弦ココナッツカリンバ」。これはアフリカ原産の民族楽器で、「親指ピアノ」とも呼ばれていて、ヤシの実から手作りされているとのこと! しかもチューニングもできると。TOMOMI:カリンバの音、大好き!MAMI:鉄の鍵盤みたいなものを弾くんだよね? チューニングもできるんだ?HARUNA:最後は「ゲンゴン」です。TOMOMI:「ゲンゴン」は初めて聞くね。HARUNA:これも「バードホイッスル」と同じくバリ生まれ。口の前に持っていって、端っこをちょっと強めにビンと弾くと、ビヨビヨと不思議な音が鳴るんだって。MAMI:え? それだとわからないね……。RINA:説明が難しい。HARUNA:……という4種類です。RINA:全部触ったことがないな。HARUNA:では、誰がどの楽器をやるか決めますか!――さて、4種類の楽器を使ってどんな「オリジナルジングル」になるのか? 乞うご期待!* * *SCANDALはニューアルバム「MIRROR」をリリースしました! ぜひともチェックを!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056