NTTドコモは2月2日より、ソニー製5Gスマートフォン「Xperia 10 III SO-52B」のソフトウェアアップデート配信を開始した。

  • Xperia 10 III SO-52B イエロー 正面
  • Xperia 10 III SO-52Bイエロー
  • Xperia 10 III SO-52B ピンク
  • Xperia 10 III SO-52B ブラック
  • Xperia 10 III SO-52B ブルー
  • Xperia 10 III SO-52B ホワイト

  • Xperia 10 III SO-52B

アップデートの内容は、2021年12月20日に配信されたソフトウェアアップデート（ビルド番号「62.0.B.3.104 release-keys」）を適用するとWi-Fiの自動接続ができない場合がある事象を改善するもの。

更新時間は約8分。アップデート後のソフトウェアバージョンはビルド番号「62.0.B.5.3 release-keys」となる。