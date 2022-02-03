NTTドコモは2月2日より、ソニー製5Gスマートフォン「Xperia 10 III SO-52B」のソフトウェアアップデート配信を開始した。
アップデートの内容は、2021年12月20日に配信されたソフトウェアアップデート（ビルド番号「62.0.B.3.104 release-keys」）を適用するとWi-Fiの自動接続ができない場合がある事象を改善するもの。
更新時間は約8分。アップデート後のソフトウェアバージョンはビルド番号「62.0.B.5.3 release-keys」となる。
NTTドコモは2月2日より、ソニー製5Gスマートフォン「Xperia 10 III SO-52B」のソフトウェアアップデート配信を開始した。
アップデートの内容は、2021年12月20日に配信されたソフトウェアアップデート（ビルド番号「62.0.B.3.104 release-keys」）を適用するとWi-Fiの自動接続ができない場合がある事象を改善するもの。
更新時間は約8分。アップデート後のソフトウェアバージョンはビルド番号「62.0.B.5.3 release-keys」となる。
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