高屋奈月原作による舞台「フルーツバスケット」のメインビジュアルが公開された。

3月4日から13日まで、東京・日本橋三井ホールで上演される舞台「フルーツバスケット」。メインビジュアルには、吉田綾乃クリスティー扮する本田透、北川尚弥扮する草摩由希、橋本祥平扮する草摩夾ら16人が集合し、雨上がりの空を見上げる姿が描かれた。

また来場者特典となるオリジナルクリアしおり14種のデザインもお目見え。特典用に撮り下ろされたビジュアルが使用されている。チケットの一般販売は2月5日10時にスタート。

舞台「フルーツバスケット」

期間：2022年3月4日（金）～13日（日）

会場：東京都 日本橋三井ホール

スタッフ

原作：高屋奈月「フルーツバスケット」（白泉社・花とゆめCOMICS）

脚本・総合演出：毛利亘宏（少年社中）

演出：長谷川太郎（少年社中）

ほか

キャスト

本田透：吉田綾乃クリスティー

草摩由希：北川尚弥

草摩夾：橋本祥平



草摩綾女：仲田博喜

草摩潑春：田村升吾



草摩紅葉：古賀瑠

草摩楽羅：関根優那

草摩利津：安達勇人

草摩杞紗：鎌田英怜奈

草摩燈路：陣慶昭

魚谷ありさ：南千紗登

花島咲：中村裕香里



本田今日子：芳賀優里亜

草摩藉真：稲垣成弥



草摩はとり：伊万里有



草摩紫呉：安里勇哉



アンサンブル：久保早里奈、徳岡あんな、西尾咲良、西澤佳就

(c)高屋奈月・白泉社／舞台フルーツバスケット製作委員会2022