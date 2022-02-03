高屋奈月原作による舞台「フルーツバスケット」のメインビジュアルが公開された。
3月4日から13日まで、東京・日本橋三井ホールで上演される舞台「フルーツバスケット」。メインビジュアルには、吉田綾乃クリスティー扮する本田透、北川尚弥扮する草摩由希、橋本祥平扮する草摩夾ら16人が集合し、雨上がりの空を見上げる姿が描かれた。
また来場者特典となるオリジナルクリアしおり14種のデザインもお目見え。特典用に撮り下ろされたビジュアルが使用されている。チケットの一般販売は2月5日10時にスタート。
舞台「フルーツバスケット」
期間：2022年3月4日（金）～13日（日）
会場：東京都 日本橋三井ホール
スタッフ
原作：高屋奈月「フルーツバスケット」（白泉社・花とゆめCOMICS）
脚本・総合演出：毛利亘宏（少年社中）
演出：長谷川太郎（少年社中）
ほか
キャスト
本田透：吉田綾乃クリスティー
草摩由希：北川尚弥
草摩夾：橋本祥平
草摩綾女：仲田博喜
草摩潑春：田村升吾
草摩紅葉：古賀瑠
草摩楽羅：関根優那
草摩利津：安達勇人
草摩杞紗：鎌田英怜奈
草摩燈路：陣慶昭
魚谷ありさ：南千紗登
花島咲：中村裕香里
本田今日子：芳賀優里亜
草摩藉真：稲垣成弥
草摩はとり：伊万里有
草摩紫呉：安里勇哉
アンサンブル：久保早里奈、徳岡あんな、西尾咲良、西澤佳就
(c)高屋奈月・白泉社／舞台フルーツバスケット製作委員会2022