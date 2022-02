オンライン授業終了からの学校再開が「憂うつ」10代の声と苦しさの理由を理解すること

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。2月2日(水)の放送では、番組の掲示板に書き込んだリスナーと直接電話で話をする『掲示板逆電』をおこないました。電話をつないだ4人のリスナーのなかから、オンライン授業が終わることに不安を感じている高1の女子リスナーとパーソナリティのこもり校長とのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜はSCHOOL OF LOCK! の教室・学校掲示板に書き込んでくれた生徒(リスナー)に直接電話をしていきます!学校掲示板には。コロナについて思っていること、進学や進級への不安でもいい。いま悩んでいること、不安なこと、誰にも言えないこと、誰かに聞いてほしいこと……君が考えていることを、どんなことでもいいので自由に届けてほしいと思います。【私の今のつらいことは、「オンライン授業後に登校したくない」です。私は周りに敏感なほうで、集団で行動していると気を使いすぎて疲れてしまうことがあります。人間関係の悩みも多いので、オンライン授業になったときはホっとしました。ですが予定では、もう少しで学校再開になってしまいます。頭では対面授業の再開はいいこと、自分のためにも対面授業のほうがいいと理解しているのですが、どうしてもしんどいと思ってしまい、いまから学校再開が憂うつです。私は不登校経験があるため、一度休んでしまうと休み癖がついてしまい、学校に行けなくなるのではないか、という不安もあります】こもり校長:書き込みを読ませてもらったけど……いつごろから学校再開になりそうなの?リスナー:15日くらいからです。こもり校長:あと2週間くらいなんだね。今の授業はどんな感じなの?リスナー:先生から毎回ZoomのURLが送られてきて、自分で入って授業を聞くという感じです。こもり校長:なるほどね。時間割はどうなっているの?リスナー:普通の授業と一緒です。こもり校長:そうなんだ。じゃあ今のオンライン授業は、やりづらさみたいなものはあるかもしれないけど、そんなに支障をきたしているわけではない?リスナー:そうですね。たまに回線が止まることはあるんですけど、それ以外は特にないです。こもり校長:書き込みにも書いてくれていたけど、学校が再開したら、また行けなくなるのではないかという不安がある?リスナー:そうですね。一度休むと「明日も行きたくないな」と思ってしまうので。こもり校長:そうか……。でも今回が初めてのオンライン授業じゃないよね?リスナー:そうですね。中学のときに何度かあって、高校生になってからは2回目です。こもり校長:何回かオンライン授業をやってみて、自分には合うと思う?リスナー:オンライン授業のほうが自由な時間が最大限に確保できて、心の余裕も出てくるので、こっちのほうが合うのかな……? と。こもり校長:なるほどね。校長は同じ高校1年生のとき……4月から高校2年生になる時期に、通信制に編入するか考えていたのね。10年くらい前の話だから、環境や体制はずいぶん変わっているんだけど……。今は世の中的にも、“選択”できることが当たり前になってきたというか。選択の幅がすごく増えたなと感じていて。リスナー:はい。こもり校長:書き込みに『対面授業の再開はいいこと、自分のためにも対面授業のほうがいいと理解している』と書いてあったけど、俺はこれを無理に理解する必要はないんじゃないかと思っているんだよね。なぜかというと、100人いたら100人が同じ方法で効率よくできる方法があればそれがいいと思うけど、そんなことはないと思うわけ。100人いたら全員性格も違うし得意・不得意も違うし……。(オンライン授業によって)自分の時間を有意義に使えるのは、自分の時間を計算するのが得意な人だから。オンライン授業という方法が合っていると思うんだよね。リスナー:はい……。こもり校長:だから、得意なことを見つけたのに……このオンライン授業をコロナ禍での緊急措置だと思っているから、理解しようって自分を追い詰めちゃっているんじゃないかな、と俺は思ったわけ。リスナー:は……。こもり校長:だからと言って、「通信制、定時制に行ったほうがいいよ!」ということではなくて。自分の得意・不得意がわかった上で、不得意なものにチャレンジしていくことって、すごく大事だと思うの。もしオンライン授業が自分に合っているかわからないまま、ずっと対面授業をやり続けていたら……またちょっと心が苦しくなって、「なんでなんだろう……」ってつらくなる日が来たかもしれない。リスナー:あ~……。こもり校長:でも自分は時間の使い方が得意だからこそ、これが不得意なんだよな、って思っているほうが、いつか心がキュってなったときに、その理由が理解できると思うわけ。リスナー:はい……。こもり校長:『頭では理解している』って書いていたけど、決めつけなくていいと思う。「私にはこれが合っているんです。対面授業がいい、っていう人がいるのもわかっています」ぐらいのことでいいんじゃないかな?リスナー:はい……。こもり校長:ちょっと、押しつけがましい言い方になってしまったけど……ごめんね。リスナー:いえいえ。自分は結構周りにのまれるタイプで……周りが勉強していなかったら私もしないし、周りがしてたらする、みたいなタイプなんです。主体性というものがなくて、自分に自信もなくて、どうすればいいかわからなかったので。校長のお話が聞けて、すごいほっとしています。こもり校長:“周りにのまれる”っていうけど、言い方を変えたら協調性もあるし柔軟性もある、という捉え方もできるしね。リスナー:はい。こもり校長:選択できる世の中になってきてると俺は思うから。2週間後に学校の再開が決まっているなら、自分は何がよくて何が嫌なのかをわかった上でやってみる、というのがいいと思うよ。いろいろ話してくれてありがとう。リスナー:ありがとうございます!◆この他には……・「第一志望の高校に合格した」という中学3年生・「妹が不安定で私もあまり学校に行けてないので、お母さんに負担かけてしまっている」という中学2年生・「自分がコロナにかかってしまい、延期となっていた母の手術が無事に終わった」という高校3年生と、電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/