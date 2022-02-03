コスプレイヤー宮本彩希が2月2日、自身のTwitterを更新しチャイナ風メイド姿を披露した。

  • 宮本彩希

宮本はこの日、チャイナ風のパンダメイド服姿を披露。この投稿にファンからは「可愛さの限界突破」「綺麗なパンダメイドさん!」「チャイナメイド新鮮」といった声が寄せられた。

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