2／10が誕生日！『トムとジェリー』タリーズコラボ第3弾春色きらめくカフェタイム

1940年に誕生し、愛され続けるアニメーションシリーズ『トムとジェリー』が初めて登場した日を「トムとジェリーの誕生日」として制定! 初の「トムとジェリーの誕生日」となる2022年2月10日(木)より、米国シアトル発祥のスペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」とのコラボレーションが開始される。

『トムとジェリー』が初めて登場したのは1940年2月10日。第一作となる短編作品『上には上がある』(原題:Puss Gets The Boot)が劇場公 された日だ。

ウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの 人組によって生み出された、多才だけどお調子者でドジなネコのトムと、外見は可愛いがずる賢くて容赦ないネズミのジェリーが、会えばケンカばかり、常に追いかけっこを繰り広げるドタバタ劇は瞬く間に人気を博し、本作で第13回アカデミー賞 短編アニメ賞に初ノミネート。その後1943年公開の『勝利は我に』で第16回アカデミー賞短編アニメ賞を受賞。その後も快進撃を続け、計7回受賞、13回ノミネートを記録している。

2020年には80周年を迎え、アメリカ文化の象徴として、長きに渡り世界中のあらゆる世代の人々を魅了し続けている最強コンビだ。

そしてこのたび制定された初の「トムとジェリーの誕生日」となる2022年2月10日(木)より、米国シアトル発祥のスペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」とコラボレーションが決定!

本コラボレーションは、2020年、2021年に続いて第3弾となる企画となっている。毎回好評を博しているコラボレーショングッズに加えて、前回よりドリンクやフード、ビーンズも 売。

『トムとジェリー 桜舞う カフェラテ」「トムとジェリー&TEA 桜香る桃のティーオーレ」をはじめとする、「トムとジェリー」とコラボレーションした商品が登場する。

ドリンクは 『トムとジェリー』に登場する仲間たちがお花見をしている様子が描かれたデザインカップでご提供するほか、作中に登場するジェリーの大好きなチーズを使ったホットドッグや、トムとジェリーが描かれたスフレケーキなど、世界観を存分に体験していただける。

また、桜やコーヒーの世界に入り込んだトムとジェリーがデザインされたタンブラーやマグカップ、トートバッグなど限定アイテムも順次登場し、いつでもどこでもトムとジェリーと一緒に楽しい時間を過ごすことができる。

「トムとジェリー タリーズコーヒー」のスペシャルなコラボレーションで、一足早い春の訪れを満喫しよう。

☆『トムとジェリー』のコラボカフェメニューやグッズをみる(写真6点)>>>>

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s22)