「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022」ノミネートアーティスト発表

「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022」の授賞式が2022年3月15日(火)に開催される。

2022年の「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS」は、コロナ禍による過酷な状況下から素晴らしい作品を届け続けるアーティストとクリエイターに感謝と敬意を込め、音楽の楽しさを伝えることをテーマにしている。

司会進行を務めるのはいとうせいこう、ハマ・オカモト(OKAMOTOS)、そしてemmaの3名に決定。祭典へ向け9部門・各賞のノミネートアーティストもあわせて発表された。2021年のミュージックシーンに多大なる影響を与え、ジャンルが多岐にわたる現代シーンにおいて輝かしい功績を残した豪華アーティストたちが名を連ねる。授賞式当日は各部門賞の受賞者の発表に加え、ゲストアーティストが続々登場。授賞と共にライブパフォーマンスを披露する。

また、オフィシャルWEBサイトにて一般投票で決定する優秀アーティスト賞「PEOPLES CHOICE」の投票受付を開始した。

<イベント情報>

「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022」

2022年3月15日(火) ※無観客にて開催

◆MC◆

いとうせいこう、ハマ・オカモト(OKAMOTOS)、emma

◆出演◆

後日発表

※2022年2月中旬予定、一部アーティストによるライブパフォーマンスも予定

主催:スペースシャワーTV

協賛:au 5G

特別協力:ファミリーマート

SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022 オフィシャルWEBサイト

https://awards.spaceshower.jp/

▽NOMINEES

ノミネートは以下の通りです。

各部門の受賞者は2022年3月15日(火)の授賞式にて発表いたします。(※表記は五十音順)

BEST BREAKTHROUGH ARTIST

最も活躍した新人アーティストに授与される賞。

Ado/KALMA/変態紳士クラブ/yama/優里/WurtS

BEST SOLO ARTIST

最も活躍したソロアーティストに授与される賞。

Eve/宇多田ヒカル/折坂悠太/SKY-HI/Vaundy/藤井 風/星野源/宮本浩次

BEST GROUP ARTIST

最も活躍したグループアーティストに授与される賞。

Official髭男dism/Creepy Nuts/SUPER BEAVER/東京事変

back number/millennium parade/RADWIMPS

BEST POP ARTIST

ポップシーンで最も活躍したアーティストに授与される賞。

Awesome City Club/sumika/SEKAI NO OWARI/平井 大/milet/YOASOBI/LiSA/緑黄色社会

BEST ROCK ARTIST

ロックシーンで最も活躍したアーティストに授与される賞。

[Alexandros]/OKAMOTOS/クリープハイプ/GRAPEVINE

Saucy Dog/Tempalay/マカロニえんぴつ

BEST PUNK/LOUD ROCK ARTIST

パンク/ラウドシーンで最も活躍したアーティストに授与される賞。

Ken Yokoyama/ハルカミライ/04 Limited Sazabys

BRAHMAN/MAN WITH A MISSION/WANIMA

BEST ALTERNATIVE ARTIST

オルタナティヴシーンで最も活躍したアーティストに授与される賞。

カネコアヤノ/DYGL/Dos Monos/羊文学

betcover!!/Yogee New Waves/ROTH BART BARON

BEST HIP HOP ARTIST

ヒップホップシーンで最も活躍したアーティストに授与される賞。

Awich/KM/(sic)boy/JP THE WAVY/STUTS/ZORN/LEX

BEST GROOVE ARTIST

ダンスミュージックシーンで最も活躍したアーティストに授与される賞。

iri/小袋成彬/Seiho/D.A.N./TENDRE/Nulbarich

※ARTIST OF THE YEAR、ALBUM OF THE YEAR、SONG OF THE YEAR、VIDEO OF THE YEARなど、その他の受賞アーティスト及び作品を2022年3月15日(火)開催の授賞式で発表いたします。

※本アワードノミネーションは楽曲、ミュージックビデオといった映像作品、ライブをはじめとするアーティストの活動に加え、スペースシャワーのユーザー支持を総合的に判断し各賞を選定いたします。