SPiCYSOL、バンドワゴンと“轍“を紡いだ新曲配信リリース

SPiCYSOLが2月16日に新曲「Far Away」をリリースする。

本楽曲は、1年がかりでメンバー自身でカスタムし完成させたバンドワゴンと、人生という旅路の中で刻んでいく轍をテーマにかけあわせた新曲。「今この時代、この瞬間に、アーティストは一体何をすればいいのだろう?」という、SPiCYSOLの音楽家としての葛藤と1つの決心をこめた、先行きが見えない不安の中で、答えを探し求める人たちに向けてのエールソングとなっている。

また、3月5日”サンゴの日”のライブの詳細も発表された。今回は「”Coral Day” 2022」として天王洲の寺田倉庫 KIWAにて昼夜二部構成での開催となる。

「Surf Time」と銘打たれた昼公演は、海を感じる楽曲を中心にしたセットリスト、夜公演の「City Time」は都会の夜を彩るような横揺れナンバーが中心になるなど、セットリストの一部がそれぞれのテーマに合わせた内容。各公演100人限定のライブになる。

抽選受付が開始されたファンクラブ先行受付でのみ、グッズ付きチケットの購入も可能となっている。

さらに、昨年2年振りに開催された全国ツアー「From the C」より、2021年11月23日恵比寿 The Garden Hall公演のライブ映像も公開された。メジャー1stアルバム『From the C』収録の「かくれんぼ」と「Cry No More」のライブMVになっている。

<リリース情報>

SPiCYSOL

デジタルシングル『Far Away』

配信日:2022年2月16日(水)

<ライブ情報>

SPiCYSOL 「”Coral Day” 2022」

2022年3月5日(土)大阪・天王洲 寺田倉庫 KIWA

【昼公演】Surf Time

時間:OPEN 15:30 / START 16:00 / END 17:30

【夜公演】City Time

時間:OPEN 18:30 / START 19:00 / END 20:30

・チケット情報

料金:整理番号つき自由・特典グッズ付 10000円(税込)※FC先行のみ受付

グッズは下記3点セット予定

・トートバッグ (A4サイズ、昼・夜共通)

・ステッカー (7cm×3cm、昼・夜共通)

・キーホルダー ※昼公演:サーフボード型(アクリル素材) / 夜公演:モーテル型(プラスチック素材)

※グッズは当日ライブ会場にて引渡しを予定。引換詳細は後日

整理番号つき自由 5800円(税込)

ファンクラブ先行スタート

https://spicysol.com/contents/493056

受付期間:2/2(水)18:00 〜2/6(日)23:59

一般発売

受付期間:2/13(日)10:00 〜3/4(金)23:59 ※予定枚数に達し次第終了

料金:整理番号つき自由 5800円(税込)のみ

SPiCYSOL オフィシャルHP:https://spicysol.com