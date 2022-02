森口博子、「翔べ！ガンダム」総勢11名ビッグバンドとのセッションMV公開

森口博子が、2022年3月9日発売の『GUNDAM SONG COVERS 3』より「翔べ!ガンダム」のMVを公開した。

”大人のためのガンダムソングカバーアルバム”をコンセプトとし、2019年にリリースされた『GUNDAM SONG COVERS』はオリコンウィークリー3位を獲得し、その年の「日本レコード大賞」企画賞を受賞。2020年にリリースされた続編『GUNDAM SONG COVERS 2』はオリコン&ビルボードウィークリー2位を獲得した。

2022年3月9日に発売となる3作目『GUNDAM SONG COVERS 3』は、数あるガンダムソングの中から「男性ヴォーカル」の曲だけをセレクトし、森口がカバーしている。

MVも公開となった「翔べ!ガンダム」は、今作の1曲目に収録されており、テレビアニメシリーズ1作目『機動戦士ガンダム』のオープニングテーマ。今作では森口自身のアイデアによってビッグバンドのなアレンジになっている。管楽器やコントラバス、ピアノなどによるジャジーなサウンドに、森口の艶やかで力強い歌声が重なった楽曲となった。

MVは、楽曲の雰囲気に合わせ、重厚なベルベットカーテンと『機動戦士ガンダム』のネオンロゴを背景に、華やかなピンク色のスパンコールのドレスをまとった森口が、総勢11名のビックバンドと共にセッションするという映像になっている。

<リリース情報>

森口博子

先行配信曲「翔べ!ガンダム」

2022年2月2日(水)0:00

https://GSC3.lnk.to/tobe_gundam

森口博子

アルバム『GUNDAM SONG COVERS 3』

発売日:2022年3月9日(水)

特設サイト

https://cnt.kingrecords.co.jp/gsc3/

[CD] 全形態共通内容

=収録曲=

1. 翔べ!ガンダム(「機動戦士ガンダム」オープニングテーマ)

2. Gの閃光 / with 押尾コータロー (「ガンダム Gのレコンギスタ」エンディングテーマ)

3. BEYOND THE TIME ~メビウスの宇宙を越えて~ / with TM NETWORK (「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」主題歌)

4. いくつもの愛をかさねて / with SALT&SUGAR (「機動戦士Vガンダム」挿入歌)

5. 砂の十字架 (「機動戦士ガンダム」主題歌)

6. STAND UP TO THE VICTORY ~トゥ・ザ・ヴィクトリー~ / with オーイシマサヨシ (「機動戦士Vガンダム」オープニングテーマ)

7. RIVER / with 寺井尚子(「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ)

8. Meteor (「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌)9. ターンAターン / with 神永大輔 (和楽器バンド) (「∀ガンダム」オープニングテーマ)

10. ビギニング / with VOJA (「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」主題歌)

BONUS TRACK

11.「機動戦士Ζガンダム」メドレー (Ζ・刻をこえて~水の星へ愛をこめて) / with 鮎川麻弥

[Blu-ray(Music Video)] <初回限定盤><数量限定ガンプラセット盤>のみ収録

1. 水の星へ愛をこめて / with 寺井尚子

2. フリージア / with 塩谷哲

3. 一千万年銀河 / with 塩谷哲

4. 君を見つめて –The time Im seeing you- / with 本田雅人

5. 翔べ!ガンダム

6. ビギニング / with VOJA

※CD/Blu-rayともに収録曲順は未定です。

【初回限定盤】

▶CD + Blu-ray

価格:4400(税込)

品番:KICS-94039

▶スリーブケース仕様(ことぶきつかさ描き下ろしイラスト)

▶森口博子 コンサート ”Starry People” チケット先行抽選シリアルコード封入

【通常盤】

▶CD ONLY

価格:3300円(税込)

品番:KICS-4039

▶森口博子 コンサート ”Starry People” チケット先行抽選シリアルコード封入

【数量限定LPサイズ盤】

▶CD ONLY

価格:4400円(税込)

品番:NKCD-6969

▶LPサイズダブルジャケット仕様(ことぶきつかさ描き下ろしイラスト)

▶LPサイズブックレット封入

▶紙ジャケットCDケース封入(ことぶきつかさ描き下ろしイラスト)

▶オリジナルステッカー封入(ことぶきつかさ描き下ろしイラスト)

▶森口博子 コンサート ”Starry People” チケット先行抽選シリアルコード封入

※申込期限 2022年3月27日(日)

<ライブ情報>

「森口博子 コンサート Starry People」

2022年5月3日(火・祝)東京・昭和女子大学 人見記念講堂

時間:OPEN 16:30 / START 17:30

