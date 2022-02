『ドールズフロントライン』第5話 救出を焦る中、事態が急変

2022年1月7日(金)より放送中のTVアニメ『ドールズフロントライン』の第5話あらすじ&先行場面カット、イントロダクションムービーが公開。さらに、加藤英美里さんのサイン入り第4話台本プレゼント企画情報が到着した。

『ドールズフロントライン』は、第三次世界大戦後を舞台としたダークかつシリアスな世界観が魅力の、スマホ向け育成&戦略シミュレーションゲーム。プレイヤーは「指揮官」となり、銃器を擬人化したキャラクター「戦術人形」を自由に育成・編成し、多種多様な戦略を用いて敵の撃破を目指す。

本ゲームの開発/運営会社である中国SUNBORN Networkと、米国に本社を持つワーナー ブラザース ジャパンの共同プロジェクトとして、2022年1月7日(金)よりTVアニメが放送&配信中だ。

第5話は2月4日(金)25:00よりTOKYO MXほかにて順次放送開始。

あらすじ、先行場面カットはこちら!

<第5話 「SILENCE02 沈黙02」>

鉄血の襲撃を撃退した事で「M4 SOPMOD Ⅱ」らは「ST AR-15」救出を嘆願するが、ジャンシアーヌに再出撃を認められず、大きく気落ちしてしまう。

そんな状況で偵察任務へ赴く戦術人形の前に現れるハイエンドモデル「ハンター」と圧倒的な物量で固められた鉄血の拠点。救出を焦る「M4A1」たちの眼前で突如事態は急変する――。

【各話スタッフ】

脚本:倉田英之/絵コンテ:モチマルユウキ/演出:たかたまさひろ/総作画監督:山田正樹

また、イントロダクションムービーEP5が公開。前回の#04の内容をおさらいできる映像に仕上がっている。ジャンシアーヌ役 小松未可子さんのナレーションとともにお楽しみあれ!

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C) SUNBORN Japan Co., Ltd.