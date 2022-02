麗奈 THE FIRST TAKEオーディションでグランプリ「まさか自分が」

シンガーソングライターの麗奈さんが、2月1日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。番組の冒頭でオリジナル曲の『僕だけを』を生演奏で披露し、音楽との関わり方など、パーソナリティ・こもり校長の質問に答えました。麗奈さんは鹿児島出身、2月3日の誕生日で21歳になるシンガーソングライターです。家族が聴いていたフォークソングの影響を受け9歳からギターを始め、中学生から作詞作曲にチャレンジ。高校生になって、鹿児島を中心に路上ライブやライブハウスでの活動を開始しました。2021年に、THE FIRST TAKEが開催するオーディション『THE FIRST TAKE STAGE』にて、第1回グランプリアーティストに選ばれました。当番組ともつながりがあり、番組が開催していた10代限定の夏フェス「未確認フェスティバル2015」への出場や、長渕剛さんが担当していた番組内のコーナー(2015年5月放送の)「長渕LOCKS!」への出演経験も。今回の放送では、当時の音源も紹介されました。こもり校長:9歳からギターを始めたということですが、独学ですか?麗奈:最初は独学だったんですけど、いろんな人にギターの弾き方とかを教えてもらいながら練習していました。こもり校長:それは、ギターを触るのが楽しかったんですか?麗奈:楽しいときもあったし、指が痛くて泣きそうなときもあったし……という感じでした(笑)。こもり校長:そして、“家族が聴いていたフォークソングの影響を受けた”ということですが、誰の曲が多かったんですか?麗奈:長渕剛さんや吉田拓郎さん、中島みゆきさんだったり……いろんなレジェンドの方をたくさん(聴いていました)。こもり校長:このほかにも、影響を受けたアーティストとして、尾崎豊先生やYUI先生、RADWIMPS先生などを挙げられていますが、幅広くJ-POPを聴くのが好きなんですか?麗奈:大好きです。1日中サブスクのアプリを使って、いろんな曲を探すのがすごく好きです。こもり校長:YouTubeには、いろいろなカヴァー動画も上げられていますよね。あれはどのように選曲しているんですか?麗奈:ほぼ自分の好きな曲なんですけど、リクエストをいただいたりとか、そういうなかで決めている曲もあります。こもり校長:リクエストのなかには、「自分にとってはチャレンジだな」という曲もありますか?麗奈:昔の曲よりも、意外と最近の曲のほうが難しかったりして。最近の曲は、けっこう頑張った記憶があります(笑)。こもり校長:1月10日に『僕らの明日』という曲を(配信)リリースされましたけど、この楽曲は『THE FIRST TAKE STAGE』の一次選考で披露されたんですよね。そのときのことは覚えています?麗奈:そのときは、私が通っていた専門学校の生徒さん……自分の友達に手伝ってもらって動画を撮影したんです。まさか自分が、いろんな選考を突破して選んでいただけるとは思ってもおらず……なんか不思議な気持ちでした。こもり校長:どんな思いが込められた曲ですか?麗奈:私自身、しゃべることや自分の気持ちを誰かに伝えるのが苦手で、内気なタイプなんですけど……1日が終わって明日が来るのが嫌だな、と毎日のように思うときがあって(笑)。そんなときでも、夢のことを考えたり、明日どうやって生きようと考えたりしていて。そういう気持ちがあるからこそ、明日も頑張って生きていけるんだな、って気がついたんです。この曲は自分と同じような気持ちの人に聴いてもらって、少しでもそれが勇気になったらいいなと思って作りました。こもり校長:そして、ツイッターに『何か発表出来る事も持って行けるようにします!』と書かれていましたけど、教えてもらってもいいですか?麗奈:はい!こもり校長:では、ドラムロールお願いします!麗奈:(ドコドコドコドコ……)わたくし麗奈は、3月21日にニューシングル『ぼく』を(配信)リリースすることになりました……!(笑)。こもり校長:こんなにドラムロールと(テンションが)合わない発表をする人に、初めて会いました(笑)。麗奈:噛んじゃいました(笑)。こもり校長:なんと! 3月21日にリリース決定! おめでとうございます!! どんな楽曲ですか?麗奈:理想の自分がいるんだけど、全然近づけなくて、ちょっとずつ近づいていく……という成長の曲になっていると思います。こもり校長:いいですね! 『僕だけを』『僕らの明日』『ぼく』と3曲連続でタイトルに“ぼく”が入っていますが、それは何かあるんですか?麗奈:一応、ちょっとずつ理想の自分に近づいていく……というメッセージが込められています。“ぼく三部作”……(笑)。こもり校長:3月21日を楽しみに待っています!今回はオリジナル曲のほかに、リスナーやこもり校長のリクエストにも応じた麗奈さん。マカロニえんぴつの「ブルーベリー・ナイツ」や中島みゆきさんの「時代」、RADWIMPSの「そっけない」、Aimerさんの「蝶々結び」を弾き語りで披露しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/