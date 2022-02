ØMIこと登坂広臣のニューアルバム「ANSWER...」が本日2月2日にリリース。これを記念してØMIへの動画インタビューが音楽ナタリーのYouTubeチャンネルで公開された。

シングル「ANSWER... SHADOW」「ANSWER... SHINE」を通して自身の心情にひそむ“光”と“影”を表現してきたØMI。“SHINE”と“SHADOW”の2枚のディスクからなる「ANSWER...」では、アーティストとして生きていく中で自問自答し、探し求めた真の自分の姿“ANSWER”を表現した。本作には、BTSのSUGAがプロデュースを手がけた「You (Prod. SUGA of BTS)」やこれまでØMIと数多くの作品を共に制作してきたUTA、SUNNY BOYと作り上げた「SHINE」、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのデビュー10周年記念日にSNSに公開した「Love Letter」、三代目 J SOUL BROTHERSでツインボーカルを担う今市隆二をコーラスに迎えた「After the rain」などを収録。音楽ナタリーの動画インタビューでは、ØMIに新曲の話を軸に「ANSWER...」にまつわる話を聞いた。