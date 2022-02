サンエックスのキャラクター「リラックマ」が、ABC Cooking Studioとタイアップし、2022年3月1日(火)~3月31日(木)の期間限定で、全国のABCクッキングスタジオにて、リラックマの1dayレッスンを開催することが決定した。

リラックマ初のお料理1dayレッスンの開催が決定!

おいしいものが大好きなリラックマと、料理・パン・ケーキが学べる料理教室「ABCクッキングスタジオ」がタイアップした特別なレッスンを期間限定で開講する。

リラックマの顔がかわいく作れちゃう! 味付ごはん付きの「リラックマの海老トマトクリーム煮」や、フライパンで簡単に手軽に時短で作れる「ハーブチキンカツ&サラダ」、コリラックマが大好きないちごを使った「いちごのベリームース」など、リラックマがいっぱいのメニュー♪

リラックマグッズのお土産もご用意されている。

ワンプレートカフェごはんが手軽に作れるごゆるりクッキングを、全国のABCクッキングスタジオで楽しみましょう♪

☆イメージカットをみる(写真2点)>>>

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.