コスプレイヤー紗雪が1月31日、自身のTwitterを更新しスポブラショットを披露した。
紗雪は「スポブラはいいぞ!!」とツイートし、スポブラ姿での美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「最高すぎる!」「スポブラの紗雪さんはいいぞ」「健康的」「爽やかでかわいいです」といった声が寄せられた。
スポブラはいいぞ！！ pic.twitter.com/sfOl7c8oFe— 有川紗雪 (@sayuki_cos) January 31, 2022
コスプレイヤー紗雪が1月31日、自身のTwitterを更新しスポブラショットを披露した。
紗雪は「スポブラはいいぞ!!」とツイートし、スポブラ姿での美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「最高すぎる!」「スポブラの紗雪さんはいいぞ」「健康的」「爽やかでかわいいです」といった声が寄せられた。
スポブラはいいぞ！！ pic.twitter.com/sfOl7c8oFe— 有川紗雪 (@sayuki_cos) January 31, 2022
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