コスプレイヤー紗雪が1月31日、自身のTwitterを更新しスポブラショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪は「スポブラはいいぞ!!」とツイートし、スポブラ姿での美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「最高すぎる!」「スポブラの紗雪さんはいいぞ」「健康的」「爽やかでかわいいです」といった声が寄せられた。