FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選第8節が1日に各地で行われた。

日本代表は、グループ首位のサウジアラビア代表と対戦。32分に南野拓実が最終予選初ゴールを決めて先制すると、その得点をアシストした伊東純也が50分に右足でゴラッソを決め追加点。このまま勝利し、首位に勝ち点差「1」と迫る貴重な勝利を収めた。

その日本を追いかける3位のオーストラリア代表は、オマーン代表にまさかの苦戦。2度リードを奪ったものの、最後は89分に劇的同点弾を浴びてドローに終わった。この結果、3月に行われるオーストラリアと日本の直接対決で、日本が引き分け以上の結果を残せば、その時点でグループ2位以上が決定することからW杯出場が決まる。また、最終予選未勝利のベトナム代表は、中国代表を相手にホームで3ゴールをあげて初勝利を収めている。

グループAでは、2位の韓国が敵地でシリアに完封勝利。これにより、2試合を残してグループAでの2位以上が決定し、首位に立つイランに続くW杯出場を決めた。なお、韓国は10大会連続11回目のW杯出場となる。

そのほか、グループAで首位のイラン代表は3位のUAE代表に1-0で勝利。レバノン代表とイラク代表は1-1で引き分けている。

アジア最終予選第8節の結果と順位表は以下の通り。

■第8節

▼グループA

イラン 1-0 UAE

シリア 0-2 韓国

レバノン 1-1 イラク

▼グループB

日本 2-0 サウジアラビア

ベトナム 3-1 中国

オマーン 2-2 オーストラリア

■順位表

▼グループA

1位 イラン(勝ち点22)

2位 韓国(勝ち点20)

3位 UAE(勝ち点9)

4位 レバノン(勝ち点6)

5位 イラク(勝ち点5)

6位 シリア(勝ち点2)

▼グループB

1位 サウジアラビア(勝ち点19)

2位 日本(勝ち点18)

3位 オーストラリア(勝ち点15)

4位 オマーン(勝ち点8)

5位 中国(勝ち点5)

6位 ベトナム(勝ち点3)

■第9節対戦カード

▼グループA

イラク vs UAE

レバノン vs シリア

韓国 vs イラン

▼グループB

オーストラリア vs 日本

中国 vs サウジアラビア

ベトナム vs オマーン