迫稔雄原作による実写映画「嘘喰い」より、闇ギャンブル倶楽部“賭郎”に迫る新たな映像が公開された。

映像は村上弘明演じる賭郎の立会人・夜行妃古壱による「今宵は何を賭けます？」というセリフから、クセ者揃いのイカサマ師たちが続々と登場。鶴見辰吾演じる非道の政治家・小野寺昌弘や、三浦翔平演じるマッドサイエンティストの佐田国一輝、白石麻衣演じる闇カジノオーナー・鞍馬蘭子、徳井優演じる快楽殺人鬼らが次々と映し出されていく。また本郷奏多演じる立会人・目蒲鬼郎が銃で激しく撃ち合う姿も捉えられた。

映画「嘘喰い」は2月11日に全国公開。天才ギャンブラー“嘘喰い”こと斑目貘が、日本の政財界・裏社会を支配する会員制の闇ギャンブル倶楽部“賭郎”で、イカサマも殺しもありのゲームに挑むさまが描かれる。

映画「嘘喰い」

2022年2月11日（金）全国公開

スタッフ

原作：迫稔雄（「嘘喰い」集英社ヤングジャンプコミックス刊）

監督：中田秀夫

配給：ワーナー・ブラザース映画

キャスト

斑目貘：横浜流星

梶隆臣：佐野勇斗

鞍馬蘭子：白石麻衣

目蒲鬼郎：本郷奏多

レオ：森崎ウィン

切間創一：櫻井海音

草波渉：木村了

小野寺昌弘：鶴見辰吾

夜行妃古壱：村上弘明

佐田国一輝：三浦翔平

(c)迫稔雄/集英社 (c)2022 映画「嘘喰い」製作委員会