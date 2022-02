KICK THE CAN CREW、約5年振りアルバムより「Boots」MV公開

KICK THE CAN CREWが、新アルバム『THE CAN』を2022年3月30日に発売。収録曲より「Boots」の先行配信とあわせてMVが公開された。

本作は前作『KICK!』以来、4年7ヶ月ぶり。KICK THE CAN CREWは1997年KREVA,LITTLE、MCUの3MCで結成されたヒップホップグループ。2001年シングル『スーパーオリジナル』でメジャーデビューし、これまでにシングル16枚、オリジナルアルバム4枚をリリースした。

3月30日に発売される通算5作目のオリジナルアルバム『THE CAN』には、新曲「Boots」を含む全11曲を収録予定。詳細は近日発表される。

公開された「Boots」はこの季節にぴったりな美しいバラード曲。MVは田辺秀伸が担当。ワンカットで撮影された映像は、擬人化された双子のブーツダンサーが躍る内容となっている。

<リリース情報>

KICK THE CAN CREW

新アルバム『THE CAN』

発売日:2022年3月30日(水)

「Boots」を含む全11曲収録予定

※詳細近日発表

【完全生産限定盤A:CD+Blu-ray / デジパック仕様】

品番:VIZL-2048

価格:5500円(税込)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2048.html

【完全生産限定盤B:CD+DVD / デジパック仕様】

品番:VIZL-2049

税込価格:4400円

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2049.html

【通常盤:CD】

品番:VICL-65679

税込価格:3300円

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65679.html

<ライブ情報>

KREVA主催の”音楽の祭り”「908 FESTIVAL 2021+1」

https://kreva.biz/908fes2021plus1/

2022年2月17日(木)東京・国際フォーラム ホールA

出演アーティスト:KREVA / ZORN

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

2022年2月18日(金)東京・日本武道館

出演アーティスト:KREVA / KICK THE CAN CREW

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

2022年2月19日(土)東京・日本武道館

出演アーティスト:KREVA / 三浦大知

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

2022年2月20日(日)After Talk Show 後日詳細発表

出演アーティスト:KREVA

料金:8908円

一般発売日:2月5日(土)10:00

KICK THE CAN CREW Official Site:https://www.kickthecancrew.com/