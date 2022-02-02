KICK THE CAN CREW、約5年振りアルバムより「Boots」MV公開

KICK THE CAN CREWが、新アルバム『THE CAN』を2022年3月30日に発売。収録曲より「Boots」の先行配信とあわせてMVが公開された。
本作は前作『KICK！』以来、4年7ヶ月ぶり。KICK THE CAN CREWは1997年KREVA，LITTLE、MCUの3MCで結成されたヒップホップグループ。2001年シングル『スーパーオリジナル』でメジャーデビューし、これまでにシングル16枚、オリジナルアルバム4枚をリリースした。
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3月30日に発売される通算5作目のオリジナルアルバム『THE CAN』には、新曲「Boots」を含む全11曲を収録予定。詳細は近日発表される。
公開された「Boots」はこの季節にぴったりな美しいバラード曲。MVは田辺秀伸が担当。ワンカットで撮影された映像は、擬人化された双子のブーツダンサーが躍る内容となっている。
＜リリース情報＞
KICK THE CAN CREW
新アルバム『THE CAN』
発売日：2022年3月30日（水）
「Boots」を含む全11曲収録予定
※詳細近日発表
【完全生産限定盤A：CD+Blu-ray / デジパック仕様】
品番：VIZL-2048
価格：5500円（税込）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2048.html
【完全生産限定盤B：CD+DVD / デジパック仕様】
品番：VIZL-2049
税込価格：4400円
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2049.html
【通常盤：CD】
品番：VICL-65679
税込価格：3300円
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65679.html
＜ライブ情報＞
KREVA主催の”音楽の祭り”「908 FESTIVAL 2021＋1」
https://kreva.biz/908fes2021plus1/
2022年2月17日（木）東京・国際フォーラム ホールA
出演アーティスト：KREVA / ZORN
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
2022年2月18日（金）東京・日本武道館
出演アーティスト：KREVA / KICK THE CAN CREW
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
2022年2月19日（土）東京・日本武道館
出演アーティスト：KREVA / 三浦大知
時間：OPEN 16:00 / START 17:00
2022年2月20日（日）After Talk Show 後日詳細発表
出演アーティスト：KREVA
料金：8908円
一般発売日：2月5日（土）10:00
KICK THE CAN CREW Official Site：https://www.kickthecancrew.com/