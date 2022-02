森口博子のアルバム「GUNDAM SONG COVERS 3」より、「翔べ!ガンダム」のMVが公開された。

「GUNDAM SONG COVERS 3」は、“大人のためのガンダムソングカバーアルバム”をコンセプトとする「GUNDAM SONG COVERS」シリーズの最終章として、3月9日にリリースされる。アニメ「機動戦士ガンダム」のオープニングテーマである「翔べ!ガンダム」は、「GUNDAM SONG COVERS 3」の1曲目に収録。今回MVとともに、森口自身のアイデアでビッグバンド風にアレンジされたサウンドも初公開された。MVでは「機動戦士ガンダム」のネオンロゴを背景に、華やかなスパンコールドレスを纏った森口がバンドとともにセッションを行なっている。なお「翔べ!ガンダム」は2月1日24時より先行配信がスタートする。

さらに5月3日には東京・昭和女子大学の人見記念講堂で、森口のワンマンライブが実施決定。ライブのタイトルは「“Starry People”」。「GUNDAM SONG COVERS 3」の全形態に、先行抽選シリアルコードが封入される。

「GUNDAM SONG COVERS 3」収録曲

CD

「翔べ!ガンダム」(「機動戦士ガンダム」オープニングテーマ)

「Gの閃光 / with 押尾コータロー」(「ガンダム Gのレコンギスタ」エンディングテーマ)

「BEYOND THE TIME ~メビウスの宇宙を越えて~ / with TM NETWORK」(「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」主題歌)

「いくつもの愛をかさねて / with SALT&SUGAR」(「機動戦士Vガンダム」挿入歌)

「砂の十字架」(「機動戦士ガンダム」主題歌)

「STAND UP TO THE VICTORY ~トゥ・ザ・ヴィクトリー~ / with オーイシマサヨシ」(「機動戦士Vガンダム」オープニングテーマ)

「RIVER / with 寺井尚子」(「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ)

「Meteor」(「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌)

「ターンAターン / with 神永大輔(和楽器バンド)」(「∀ガンダム」オープニングテーマ)

「ビギニング / with VOJA」(「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」主題歌)

Blu-ray(初回限定盤、数量限定ガンプラセット盤のみ)

「水の星へ愛をこめて / with 寺井尚子」

「フリージア / with 塩谷哲」

「一千万年銀河 / with 塩谷哲」

「君を見つめて -The time I’m seeing you- / with 本田雅人」

「翔べ!ガンダム」

「ビギニング / with VOJA」