KinKi Kidsが3月16日に44枚目のシングル「高純度romance」をリリースする。

「高純度romance」は「ロマンスは、人と人を繋ぐ純度の高いコミュニケーション」というテーマのもと、人と人との繋がりを大切にしながら前を向いて歩いて行こうという思いを込めた“人生の応援歌”。作詞は松本隆が、作曲はマシコタツロウが手がけた。KinKi Kidsの楽曲を多数手がけてきた両者だが、同一楽曲でのタッグは本作が初となる。アレンジャーは冨田恵一が務めた。

このシングルはBlu-rayまたはDVD付きの初回限定盤Aおよび初回限定盤B、CDのみの通常盤の3仕様でリリースされる。初回限定盤Aの付属ディスクにはタイトル曲のミュージックビデオと、KinKi Kidsの2人のみが出演した「Only KinKi Kids」バージョンを収録。初回限定盤Bの付属ディスクには1月1日に東京・東京ドームで行われたコンサートから「Anniversary」の映像と、リハーサルのオフショットが収められる。

KinKi Kids「高純度romance」収録内容

初回限定盤A

CD

01. 高純度romance

02. Precious Memories

03. 高純度romance -Backing Track-

Blu-ray / DVD

・高純度romance Music Video & Only KinKi Kids ver.

初回限定盤B

CD

01. 高純度romance

02. 切ないね

Blu-ray / DVD

・Anniversary from KinKi Kids Concert 2022

通常盤

CD

01. 高純度romance

02. 手をつなぐのは久しぶりだね

03. My only one