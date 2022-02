ポルノグラフィティのライブ映像作品「17thライヴサーキット“続・ポルノグラフィティ”Live at TOKYO GARDEN THEATER 2021」が、3月30日にリリースされる。

この作品には昨年開催された約2年半ぶりの全国ツアーより、12月22日に東京・東京ガーデンシアターで行われた最終公演の模様を収録。初回限定盤はライブCD付きで、こちらには前日21日の音源が収められる。

ポルノグラフィティ「17thライヴサーキット“続・ポルノグラフィティ”Live at TOKYO GARDEN THEATER 2021」収録内容

DVD / Blu-ray

01. IT'S A NEW ERA

02. 幸せについて本気出して考えてみた

03. ドリーマー

04. ANGRY BIRD

05. 今宵、月が見えずとも

06. Free and Freedom

07. Love,too Death,too

08. ミステーロ

09. サウダージ

10. 鉄槌

11. Fade away

12. 元素L

13. Winding Road

14. THE DAY

15. REUNION

16. メリッサ

17. ハネウマライダー

18. テーマソング

ENCORE

19. メビウス(仮)

20. メンバー(仮)

21. ジレンマ

初回限定盤CD

01. IT'S A NEW ERA

02. 幸せについて本気出して考えてみた

03. ドリーマー

04. ANGRY BIRD

05. LiAR

06. ウォーカー

07. Love,too Death,too

08. ミステーロ

09. サウダージ

10. 鉄槌

11. Fade away

12. 元素L

13. Winding Road

14. THE DAY

15. REUNION

16. メリッサ

17. ハネウマライダー

18. テーマソング

ENCORE

19. メビウス(仮)

20. メンバー(仮)

21. ジレンマ