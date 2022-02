INI・髙塚大夢 ラジオとの繋がり「flumpoolのトークが面白かった」

INIの髙塚大夢さんが、1月31日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に登場。2月3日(木)までの4日間、番組内の期間限定コーナー「INI LOCKS!」にて、10代のリスナーにメッセージを届けます。初日の放送では、『繋がり』をテーマに自己紹介をおこないました。INIは、2021年に放送されたオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組のグローバル・ボーイズグループです。1月24日にSCHOOL OF LOCK! に電話出演した際には、同番組の元生徒(リスナー)であることや、先生として戻ってくることへの緊張を明かしていました。髙塚:生徒のみなさん、こんばんは! 短期講習 INI LOCKS! 担当講師の髙塚大夢です!いま黒板を書いたんですけど、ちょっと……緊張してましたね(笑)。『繋がり』っていう文字を、小さく斜め上に書いちゃいました(笑)。授業初日である今回は、僕自身の自己紹介の意味も込めて、僕といろいろなものの繋がりについて話していきます!僕は、SCHOOL OF LOCK! の元生徒でして。中学から高校生くらい、学生時代に本当に大好きで聴いていました。部活で邦ロックが好きで盛り上がってた人と、「こういうラジオ番組あるから、一緒に聴こうぜ!」って感じで聴き始めたのがきっかけです。そこからいろんな番組を聴くようになって、本当にラジオ好きのルーツみたいなところですね。SCHOOL OF LOCK! は。特に授業で好きだったのは、僕が聴いてたときは水曜日(の担当アーティスト)が、flumpoolさんの『flumpool LOCKS!』でした。そのころ、flumpoolの曲がすごく好きでよく聴いてたんです。もともと爽やかなバンドだなっというイメージを持ってたんですけど、SCHOOL OF LOCK! を聴いてから、(阪井)一生警備員(※)のトークが本当に面白くて……(笑)。 ファンとしての勝手な気持ちですけど、アーティスト写真とか見る感じだとクールでかっこいい……実際かっこいいんですけど、本当にユーモア溢れる人で。ギャップだなと思いました! そこからflumpoolの沼にもハマりました!当時は、PerfumeさんとBase Ball BearさんとサカナクションさんとSEKAI NO OWARIさんがやってて……。flumpoolさんからもともと入ったんですけど、そこから他のバンドやアーティストも好きになりました。SEKAI NO OWARIさんも、それがきっかけでライブに出向いたりとかしました。僕がJ-POP、邦ロックをたくさん聴くようになったきっかけでもあるな、といま振り返れば思います。本当にお世話になってましたね(笑)。ありがとうございます!(flumpoolの「証」オンエア後に)僕は高校生のときに、学校の合唱祭でこの「証」を歌わせていただきました。ありがたいことに優勝したっていう思い出があって、思い出深いですね。(※SCHOOL OF LOCK! では、flumpoolのことを“警備員”と呼んでいます)僕、髙塚大夢は、ふだんINIというグループのメンバーとして活動しています。この名前の由来について説明しますね。INIは、アルファベットでアイ・エヌ・アイって……わかるか(笑)。まあ、このように書くんですけど、1文字目の「I」は、“僕たち”の「I」っていう意味で、3文字目の「I」は、リスナーのみなさんや僕たちのことを知ってくれる“みなさんの1人称”の「I」なんです。それが「繋がる=NETWORK」という意味を込めて『INI』というグループ名になっているんです。『繋がり』っていうのは、僕がINIとして活動する際にもいちばん意識していることであって、それが生徒のみなさんにも伝わればな、って思って今回の授業テーマを『繋がり』にさせていただきました。Googleマップは、地図を見るアプリですね。なぜ僕とGoogleマップが繋がるのかといいますと……最近気づいたら、よくGoogleマップを開いて、自分がいまどこにいるのかっていうのを確認しちゃう癖があるんですよ。これ、自分だけなのかな〜と思っていたんですけど、さっき話したら、マネージャーさんとかも同じようなことを思ってたみたいで(笑)。最近、INIになってからは、車移動の生活が多くなって。外の景色とかを見ていたら、「いま自分はどこを移動してるんだ?」というのが気になるようになりました。僕は東京生まれ、東京育ちなので、東京のことは結構知ってるつもりではいたんですよ。でもいままでは電車移動が基本だったので、普段の生活では降りないような駅もあったりして。「ここはこの駅と近い場所だったんだ!」とか、「この駅のそばに公園あったんだ〜!」とか。最近はGoogleマップを見るだけで、車の中の時間つぶしというか、楽しい時間になるんですよね。最近気になった場所は……曙橋! 新宿3丁目の次の駅ですかね? なんか大通りがあるんですよ。お店とかが結構あったりして、歩いてたら面白い場所なんだろうなぁ、と思ったんですけど……まあ通るだけでしょうね(笑)。今、あらためて曙橋をGoogleマップでみたんですけど……近くに防衛省があるみたいですね(笑)。国から守られている安全な街なので、みなさんぜひ行ってみてください!(笑)。今日はここまで! 明日からは、本格的に『繋がり』の授業をやっていきたいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/