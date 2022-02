『竜とそばかすの姫』やエヴァのミニフィギュアをコレクション！

『竜とそばかすの姫』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』『クレヨンしんちゃん』のミニサイズのフィギュアが、メディコム・トイのUDF(ウルトラディテールフィギュア)シリーズでリリースされる。

UDFはメディコム・トイが展開するフィギュアシリーズ。一部例外はあるが、全高約10センチ前後の飾りやすくコレクションしやすいサイズで、設定画などに忠実に立体化されているのが特徴。また彩色は小サイズながら省略がほとんどなく、影などを強調しないフラットな塗装が基本になっている。

藤子・F・不二雄作品やディズニー作品などのファンシー系作品から、『ガールズ&パンツァー』『名探偵コナン』などの人気アニメ作品、変わったところでは『ガチャピン&ムック』など実写作品もラインナップしている。

今回新作情報が公開されたのは『竜とそばかすの姫』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』『クレヨンしんちゃん』の3作品のUDF。それぞれ特色のあるアイテムに仕上がっている。順番に紹介していこう。

(C) 2021 スタジオ地図

UDF「スタジオ地図」作品 #3/メディコム・トイ/1650円(ベル)、2200円(竜)(共に税込)/2022年5月発売予定/スタジオ地図・細田守監督作品のアニメーション映画『竜とそばかすの姫』から、「ベル」と「竜」を立体化。全高約13~16センチ。

ベルは頬の赤みや顔の文様も忠実に再現。竜はマントの柄をプリントで再現。また、また、作中で描かれてるタッチをイメージした赤いラインが各部に施されている。

(C) カラー

UDF エヴァンゲリオン #2/メディコム・トイ/各2640円(税込)/2022年9月発売予定/『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』より、「エヴァンゲリオン初号機(ヤシマ作戦)」「エヴァンゲリオン零号機(ヤシマ作戦)」「リリス」の全3種をラインナップ。各全高約6.5~12.5センチ。

フィギュアメーカーCCPが原型を担当したアイテム。UDFとしては例外的に、造形的アレンジとエフェクト的な塗装が施されている。

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2014

UDF クレヨンしんちゃん シリーズ4/メディコム・トイ/各1320円、各1650円(★)、1980円(●)(全て税込)/2022年9月発売予定/アニメ『クレヨンしんちゃん』の人気キャラを立体化。「しんちゃん(パジャマVer.)」「ボーちゃん」「園長先生(高倉文太)」「しんちゃんとシロ(初期Ver.)」「ネネちゃんとウサギ」「ロボとーちゃんとしんちゃん」の全6種。各全高約3.2~9.7センチ。

「ロボとーちゃんとしんちゃん」は映画ポスターが元になっている。影の部分も台座的に立体化することで、アニメの演出を再現している。

メディコム・トイではUDF以外にもフィギュアやスタチュー、アパレルアイテムなどを発売している。引き続きその新作情報をお届けしよう。

ATOM ANT and all related characters and elements (C) & TM Hanna-Barbera. (s22)

VCD ATOM ANT/メディコム・トイ/6600円(税込)/2022年6月発送予定/アニメ『ATOM ANT』(邦題『怪力アント』)の主人公を立体化。ソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)の新作だ。全高約12.5センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月28日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

PAC-MAN(TM)&(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

(C) GRAFFLEX ARTS

MEDICOM TOY LIFE Entertainment TM & (C) 2005-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MLE PAC-MAN × GRAFFLEX/メディコム・トイ/2022年7月発売・発送予定/ビデオゲーム『パックマン』とアーティストGRAFFLEX(グラフレックス)のコラボアイテム。MLE(メディコム・トイ ライフ エンターテインメント)の新作だ。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

RUG/1万6500円(税込)/サイズ:H76.5×W48センチ、カラー:MULTI。

T-SHIRTS/5280円(税込)/サイズ:S、M、L、XL、XXL、カラー:WHITE、BLACK。

SQUARE CUSHION/6380円(税込)/サイズ:H46×W46センチ、カラー:MULTI。

CAP/5500円(税込)/サイズ:FREE、カラー:BLACK。

SKATEBOARD/1万6500円(税込)/サイズ:H82×W20.5センチ、カラー:MULTI。

BE@RMUG PAC-MAN × GRAFFLEX/4180円(税込)/サイズ:H11×W11.5×D10センチ、カラー:MULTI。

(C) 2022ニューロティカ

(C)NR OFFICE

Amplifier "ニューロティカ" TEE design A、design B/メディコム・トイ/各6930円(税込)/2022年3月発売・発送予定/武道館公演で大成功を収めたパンクバンド・ニューロティカのTシャツ。白、黒2色、S~XLの4サイズ展開。

Amplifier(アンプリファイアー)はメディコム・トイが展開するロックアパレルブランド。ロックミュージシャンの写真を用いたTシャツがメインアイテムとなっている。プロデュース:ヒラカワレンタロウ、監修:ニューロティカ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

Amplifier オフィシャルHP:barts.jp/amplifier.html

Copyright (C) gelato pique(Mash Style Lab Co.,Ltd). All Rights Reserved. Mash Holdings

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

GELATO PIQUE UNISEX パーカ、GELATO PIQUE UNISEX 2ボーダーロングパンツ、GELATO PIQUE メンズ/レディース ロンパース/販売元:gelato pique、発売元:メディコム・トイ/2022年2月発売予定/メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)をイメージした、ファッションブランドGELATO PIQUE(ジェラートピケ)とのコラボアパレルアイテム。

GELATO PIQUE各店(一部店舗を除く)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

GELATO PIQUE UNISEX パーカ/1万450円(税込)/サイズ:S-M、M-L、カラー:MINT、BEIGE。

GELATO PIQUE UNISEX 2ボーダーロングパンツ/8800円(税込)/サイズ:S-M、M-L、カラー:MINT、BEIGE。

GELATO PIQUE メンズ/レディース ロンパース/1万5950円(税込)/サイズ:FREE、カラー:BEIGE。

(C) 2022, ROBE JAPONICA

ROBE JAPONICA 「MIRROR」/メディコム・トイ/2022年6月発売予定/東京原宿に店舗を構えるKIMONOブランド「ROBE JAPONICA(ローブジャポニカ)」のアイテム。鏡に映った猫と熊に、蝶とトンボを配した柄となっている。使用主素材:リネン(麻)。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

KINCHAKU BAG/9350円(税込)/サイズ:W48×H76.5センチ。

ZABUTON/1万3200円(税込)/サイズ:W49×H49センチ。

KIMONO GOWN/5万5000円(税込)/サイズ:MENS(XS、S、M、L、XL)、WOMEN(S、M、L)。紐付、レディーズも対丈仕立て。

(C) 2022 - Nicolas Buffe - All rights reserved

Pulcino STATUE ORIGINAL Ver./メディコム・トイ/10万7800円(税込)/2022年2月発売予定/アーティストのニコラ・ビュフが、2009年パリ、サンジェルマンデプレ広場にて発表したアイテム。全高約60センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(C) 2022 MARVEL (C) Hamime Sorayama

IRON MAN HAJIME SORAYAMA Metropolis Variant Ver./メディコム・トイ/32万7800円(税込)/2022年3月発売予定/アーティスト空山基がコミックカバー用に描いたマーベルコミックスのヒーロー・アイアンマンのスタチュー。全高約43センチ。

全身フルダイキャストパーツ製、フルメッキ仕様。各部リアクターはLEDで発光。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

空山基は日本のアーティスト。作品集『セクシーロボット』に代表される、人体と機械の美を追求した女性アンドロイドのイラストレーションなどが有名だ。

メディコム・トイでは以前から空山関連の商品を発売しており、ベアブリックも多数リリースしている。

2Gのロゴデザインは空山が手掛けている。

>>>UDF新作その他の画像を全部見る(画像10点)

<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。