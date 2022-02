スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて新章「あしたのヒカリ編 第1章」が開催されている。

開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放され、イベントクエストでは、ドロップ報酬として「干からびた木の実」を手に入れることができる。「干からびた木の実」はショップにて、新★5シンフォギアカード「月読調【α式・玉兎夜行刃】」や「★3スキル確定チケット」などと交換することが可能となっている。開催期間は2月28日13:59まで。

