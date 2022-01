せかねこ「はかせの未来」のグッズが当たるオンラインくじ「はかせの未来 カワセルくじ」が登場。販売期間は本日1月31日から4月28日になっている。

「はかせの未来 カワセルくじ」のS賞「キャンバスアート」全1種とA賞「クッション」全2種は描き下ろしイラストを使用。そのほかB賞「マグカップ」全2種、C賞「コースター」全4種、D賞「ハンカチタオル」全6種、E賞「ステッカー」全6種、F賞「カンバッジ」全6種、G賞「キーホルダー」全6種がラインナップされている。ハズレなしで、価格は1回税込890円。

(c)2022 sekaneko/takeshobo co. Ltd., all rights reserved.