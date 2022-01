BE:FIRST、先行配信曲「Brave Generation」が各種音楽チャートで1位獲得

BE:FIRSTの2ndシングルからの先行配信曲「Brave Generation」が、iTunes総合ソングランキングやLINE MUSICリアルタイムソングTop100、Amazonデジタルミュージック新着ランキングなど、各種音楽チャートで1位を席巻した。

今作は数々のアーティストのヒット作品を手掛けるプロデューサー・KMの歪んだギターのリフとエレクトリカルなシンセ音が響くオルタナティブなトラックに合わせ、コロナ禍で先行きの見えない時代で、もがきながらも前に進む若い世代の背中を押し鼓舞する歌詞とメロディーを、同世代で同じ時代を生き抜いていNovel CoreとBMSG代表SKY-HIが書き下ろした。この時代に様々な苦難を乗り越えて「今」を掴んだ”BE:FIRST”が歌うエモーショナルなファイトソングになっている。

また、JFL系列ラジオ局(FM NORTH WAVE/J-WAVE/ZIP-FM/FM802/CROSS FM)が全国5都市から発信する合同企画「JFL presents FOR THE NEXT 2022」のオリジナルテーマソングになっており、次世代を担う全国各地の「NEXT GENERATION」アーティストと、これからの日本の未来を担っていく「NEXT GENERATION」を、「音楽の力で、音楽と共に、応援したい!」という思いも込められている。

<リリース情報>

BE:FIRST

先行配信曲「Brave Generation」

https://BEFIRST.lnk.to/BraveGeneration

BE:FIRST

LIVE DVD & Blu-ray『”FIRST” One Man Show -We All Gifted.-』

発売日:2022年2月16日(水)

https://befirst.lnk.to/FIRSTOneManShow-WeAllGifted-

【通常盤(スマプラ対応)】

・DVD 価格:4950円(税込)

・Blu-ray 4950円(税込)

初回封入:フォトカード(55×91mm)7枚セット

【BMSG MUSIC SHOP盤(スマプラ対応)】※初回生産限定

・DVD 価格:6600円(税込)

・Blu-ray 価格:6600円(税込)

三方背ケース仕様

封入:フォトブック40P

=収録内容=

◯”FIRST” One Man Show -We All Gifted.-

・Gifted.

・Move On

・To The First

・Be Free

・First Step

・Kick Start

・Shining One

◯”FIRST” One Man Show -We All Gifted.- Behind The Scenes

◯Shining One -SOTA Chasing Camera-

◯Shining One -SHUNTO Chasing Camera-

◯Shining One -MANATO Chasing Camera-

◯Shining One -RYUHEI Chasing Camera-

◯Shining One -JUNON Chasing Camera-

◯Shining One -RYOKI Chasing Camera-

◯Shining One -LEO Chasing Camera-

BE:FIRST Official Website:https://befirst.tokyo/