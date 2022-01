水樹奈々「あまりにも興奮しちゃって数日間は眠れなかったです」2年半ぶりの有観客ライブに感激！

声優・歌手として活躍する水樹奈々がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「水樹奈々のMの世界」。1月24日(月)の放送では、2年半ぶりに開催された自身のライブを振り返っていきました。

【「NANA MIZUKI LIVE RUNNER 2020→2022」を振り返り!】

水樹:1月3日(月)、4日(火)に、さいたまスーパーアリーナで2年ぶりの有観客ライブ「NANA MIZUKI LIVE RUNNER 2020→2022」を開催しました! 本当に楽しかったですね! それに尽きますよ〜!

1曲目の「Synchrogazer」の歌詞で、「Listen to my song〜♪」って“私の歌を聴いて!”っていうところから始まるわけですよ。それがリアルに自分の心情を歌っているようで。さらに「僕の声は聴こえていますか? Please tell me~♪」って、本当に(歌詞)そのまんま! “みんな答えて〜”って!

実は、この選曲は2020年(当時に組んだセットリスト)と変わっていなくて、この曲から始めることは決まっていたんです。20年間の歩みを振り返ったときに「この曲でしょ!」って。この2年で状況がいろいろ変化して、(そのなかでも「Synchrogazer」は)自分の今の気持ちを代弁するのにぴったりな曲に進化していて、“1曲目に歌うべくして選んだ曲だったんだなぁ”と感じた瞬間だったんですよね。

「LIVE RUNNER」というのは、そもそも2019年12月にリリースした『CANNONBALL RUNNING』というアルバムのリリースツアーであり、歌手デビュー20周年を迎える記念すべき節目のライブでもあったので、“20周年記念をお祝いするぞ!”というお祭り感のあるコンセプトで、自分の歩んできた道をみなさんに感じてもらえるような構成にしたいなと思っていました。

セットも近未来の闘技場をイメージして作っていまして、最初は“走ってきて、この競技場にたどり着いた!”というイメージなんだけど、曲によっては宇宙空間みたいになったり、時空を超えるような雰囲気を味わってもらったり、シーンごとに感じ方が変わるようなものにしたくて、あえて無機質でシンプルな舞台セットにしました。

そんなライブに参加してくれた方からのメッセージもいただいております。

<ラジオネーム:たるとさん(男性)からのメッセージ>

「先日のライブ、お疲れさまでした! 開場前の周りの雰囲気すら懐かしく、“本当にまた帰ってこれたんだな”という思いでいっぱいでした。客席から拍手や手拍子しか送れないからこそ生まれた会場の一体感がとても印象的で、特にアンコールのときは、いつもの『なーな!』に代わって手拍子をしていましたが、最初はバラバラだったのに、だんだんそろい出して最後には1つになっていったのが本当に感動しました!

でも、送りたかった言葉がたくさんあるのでここで言わせてください!

『奈々さーん! 会いたかったよー! おめでとう! まわってー! シャーッス! ばんざーい! ありがとう! かかってこーい!』

夏のツアーも楽しみです! これからも応援してます!」

水樹:ありがとう〜! てんこ盛りでうれしい~(笑)!! ライブの各シーンが鮮明に蘇ってきました。私こそ、心の底から「会いたかったよ〜!」だよ!

不思議だったのが、(実際は)みんなの声はないのに、聞こえてくるような感覚になるんですよね。それぐらい心がつながっていたステージでした。しかも今回は鬼セトリだったの(笑)。バラードが「ALL FOR LOVE」の1曲しかなかったんですよ。

2日目はダブルアンコールで「深愛」を歌わせていただいていますけど。だから、叫んだり、コール&レスポンスをしたい曲がいっぱいあったのに、みんな我慢して心で叫ぶ代わりに、サイリウムを振り回したり、ジャンプで表現してくれて本当にうれしかったです。

今できるなかで全力で楽しんでくれたみんなの姿に、私は本当に胸を打たれました。ありがとうございます!

――ここで、「Red Breeze」(水樹奈々)をオンエア。

水樹:ライブで両日ともにお届けした「Red Breeze」です。本当に楽しい2日間でした! 一生忘れられない特別な時間になったなと、改めて噛み締めています。余韻もすごかったですもんね。あまりにも興奮しちゃって数日間は眠れなかったです。だから家の片付けをしちゃったもん(笑)!

ライブって“みんなとパワーの交換ができる場所”だと思っていて、お互いに元気になれる場所だと改めて感じました。だから、なんだかお肌の調子もいいし、食欲もすごくあるし、年末年始の疲れが一気に飛んで「よーし! これで今年も頑張れるぞ!」というエネルギーに満ち溢れております!

そして、すでに夏のツアーの準備に入っています! 今月末に打ち合わせをしなきゃいけなくて、いろんなアイデアを考えている途中なの(笑)。今年も攻め攻めで参りますので、ぜひ夏のツアーもよろしくお願いします!

