TWICEの日本デビュー5周年を記念したプロジェクトが始動した。

2017年6月リリースのアルバム「#TWICE」で日本デビューを果たしたTWICE。5周年プロジェクトの第1弾として、3月16日にアルバム「#TWICE4」のリリースが決定した。この作品はTWICEが韓国でリリースした楽曲の日本語バージョンを収めたシリーズの最新作で、「I CAN'T STOP ME」「CRY FOR ME」「Alcohol-Free」「SCIENTIST」それぞれの韓国語版と日本語版の全8曲の収録が予定されている。さらに5月に5周年を記念したDVD、7月に日本で4枚目のオリジナルアルバムの発売も決定した。

今回のプロジェクトに際し、東京・SHIBUYA109では2017年の「#TWICE」のビジュアルを用いたジャック企画がスタート。公式サイトにはメンバーからファンに寄せた「5年間の活動の感謝を込めて皆さんに楽しんで喜んで頂けるプロジェクトを沢山用意しました」「これからもずっとそばに居てください」という手書きメッセージも公開されている。

TWICE「#TWICE4」収録内容

CD

01. I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-

02. CRY FOR ME -Japanese ver.-

03. Alcohol-Free -Japanese ver.-

04. SCIENTIST -Japanese ver.-

05. I CAN'T STOP ME

06. CRY FOR ME

07. Alcohol-Free

08. SCIENTIST

初回限定盤B DVD

・「MORE & MORE -Japanese ver.-」Music Video

・「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video

・「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video

・「MORE & MORE」 Music Video

・「I CAN'T STOP ME」Music Video

・「SCIENTIST」Music Video

・「MORE & MORE -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

・「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

・「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

・「#TWICE4」Jacket Shooting Making Movie