秋山黄色、TVドラマ『封刃師』主題歌「見て呉れ」リリックビデオ公開

秋山黄色が、2022年2月6日に新曲「見て呉れ」を配信リリース。あわせてジャケットのアートワークとリリックビデオが公開された。

「見て呉れ」は、ABCテレビとテレビ朝日で放送中の早乙女太一初主演ドラマ『封刃師』の主題歌。ドラマ『封刃師』は、人の心の闇が作り出す”穢刃”と、その穢刃を封印する”封刃師”の戦いを描いたアクションミステリー活劇で、さまざまなシチュエーションで繰り広げられる殺陣アクションが特徴的なドラマとなっている。

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＜リリース情報＞

秋山黄色

新曲「見て呉れ」

配信日：2022年2月6日（日）

タイアップ：ABCテレビドラマ『封刃師』主題歌

配信URL

https://akiyamakiro.lnk.to/ojOM9pWN

※1月30日（日）0時～iTunesプリオーダースタート

＜ライブ情報＞

秋山黄色「一鬼一遊 PRE TOUR Lv.3」

2022年3月11日（金）栃木県総合文化センター

・チケット一般発売日：2/12（土）

料金：指定席 6000円（税込/ドリンク代無し）

※備考

・未就学児入場不可（小学生以上のご入場される方全てにチケット必要）

・枚数制限：お1人様4枚まで

秋山黄色「一鬼一遊TOUR Lv.3」

2022年4月2日（土）札幌PENNY LANE 24

2022年4月3日（日）札幌PENNY LANE 24

2022年4月9日（土）高松MONSTER

2022年4月16日（土）新潟LOTS

2022年4月17日（日）金沢EIGHT HALL

2022年4月23日（土）福岡DRUM LOGOS

2022年4月24日（日）広島クラブクアトロ

2022年5月26日（木）KT Zepp Yokohama

2022年6月3日（金）Zepp Osaka Bayside

2022年6月4日（土）Zepp Nagoya

2022年6月11日（土）仙台PIT

・チケット一般発売日（全公演）：3/12（土）

料金

<4/2（土）札幌・4/3（日）札幌・4/9（土）高松・4/16（土）新潟・4/17（日）金沢・4/23（土）福岡・4/24（日）広島>

料金：全自由（整理番号付き）5000円（税込/ドリンク代別）

<5/26（木）横浜・6/3（金）大阪・6/4（土）名古屋>

料金：指定席 5500円（税込/ドリンク代別）

<6/11（土）仙台>

料金：全自由（整理番号付き）5500円（税込/ドリンク代別）

※備考

・未就学児入場不可（小学生以上のご入場される方全てにチケット必要）

・枚数制限：全公演→お1人様4枚まで

秋山黄色 オフィシャルサイト：https://www.akiyamakiro.com/