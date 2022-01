東京・新木場のイベントホール、USEN STUDIO COASTが本日1月30日をもって閉館する。2002年にオープンしたSTUDIO COASTは真紅のフルレンジアンプスピーカー、通称“オクタゴンスピーカー”を有する音響設備、公演ごとに手作りされる入口看板、ラグジュアリーな屋外プールエリアなど、さまざまな特徴を持った唯一無二の会場だ。国内アーティストのみならず、エド・シーラン、ベック、フライング・ロータス、Weezerといった海外アーティストの来日公演も行われてきた。また国内最大規模のクラブイベント・ageHaもオープン当初から行われ、世界中のトップDJたちに厚い支持を受けてきた。

そんなSTUDIO COASTの閉館のニュースが伝えられたのは2021年8月のこと(参照:STUDIO COAST、来年1月に閉館)。瞬く間に音楽ファンはもちろん、多くのアーティストからも驚きと悲しみの声が上がり、その声は本日まで止むことはない。この記事では、同会場に強い思い入れを持つアーティストたちの中から、35組の惜別のメッセージを紹介する。さらにそれらのコメントをSTUDIO COAST館長・沼田裕之氏に見てもらい、最後のメッセージを寄稿してもらった。

構成 / 丸澤嘉明

大沢伸一(MONDO GROSSO)

2004年にageHaでやった“LIVE ON THE NEXT WAVE”は今でもぼくの中で鮮やかな記憶として残っていて、DJ / VJのスタイルであの規模を実現出来たことがその後のぼくの活動の一時期を決定しました。ageHaがなければ起こり得なかったぼくの歴史があるということです。「いつかきっと必ずまた会える Everything Needs Love」今はそんな気持ちです。

カネコアヤノ

STUDIO COASTのステージに立てたこと、ただただ誇りに思います。

ありがとうございました。

この場所のこと、空気感、ずっと忘れられないです。

キュウソネコカミ

ヤマサキセイヤ

コーストでスベった覚えがない!!

いや!! あの時スベってたやん!!って人おるかもしれんけど、それ以上にええライブ出来まくった最高の箱でした!!

最後までプールに飛び込まずにすみました!!!

大豪邸に住んでたらあのバカデカミラーボールを買い取りたい!! 無理!!!

たくさんお世話なりました!!! コーストでの思い出は無くならない!! たまにチケットとか写真とか映像とかetc見返すんだ!! ありがとうございました!!! さみしい!!!

GLIM SPANKY

松尾レミ

大好きなコースト! 有難うコースト! 好きなバンドのライブやイベントに何度も行ったし、対バンも、ワンマンもたくさんやった。ホームといっても過言では無い、とても思い入れのある場所。入り口にはバーがあって、中に入ると横に長く、木の手すりやバルコニースペースが外国っぽくて、ここで聴く音楽は特別だった。いつも以上に格好良さが増す不思議があった。楽屋も独特で非日常な空気が流れていた。自分のライブ後、会場打ち上げでチャイを煮て皆で飲んだのがいい思い出。こんな素敵な場所がなくなるなんて、私達は今後どこでやればいいんだ! まだ信じられない。

亀本寛貴

良い音で音楽を楽しむ、お酒を飲んで音楽を楽しむ、音楽好きの仲間と談笑する。自分にとってライブとはこうあって欲しい!という自由に音楽を楽しむということを一番実現してくれる場所でした。

思い出は本当に沢山ありますが、一番思い出深いのはやっぱり最初のワンマンかなという気がします。今となってはとてもやりやすいサイズ感の箱に感じていますが、当時は高いステージや赤いスピーカーなどとても威圧感があって、とてつもなく大きな場所に感じていました。大好きな海外のアーティストを見た場所と同じステージに自分も立てるという喜びがとても大きかった記憶があります。

go!go!vanillas

内装から何から音楽をカルチャーとして支えてくれ、そしてライブに来る人達を何よりもワクワクさせてくれる場所でした。

コーストがある時代にロックバンドをやれて良かった。

沢山の思い出と熱狂を心に詰め込んで、これからも音を鳴らし続けます。

本当にありがとうございました。

サイプレス上野とロベルト吉野

サイプレス上野

数々の現場でお世話になりまくりました!

フリースタイルダンジョンの会場になった時、

「お、この会場の楽屋からステージ導線を理解するほど慣れ親しんでるのは俺だけだな…しめしめ…」

と思ってバトルしたら勝てました!その後すぐ負けたけど(笑)

あとは真夏のさびしんぼナイトで舞台から飛び降りたらイメージよりかなり高く、怪我しなくて良かったです!

最後になりましたが初めてのコーストは彼女とのN.E.R.Dのライブでした。

右も左もわからなかった俺は「都会のトイレは全部個室なんだな~」と思って用を足してたら女子トイレでした…。

ライブ中で誰も居なくて良かったけど彼女にだいぶ怒られました。

イイ思い出しか無いので本当にありがとうございました!!

またどこかでよっしゃっしゃっす〆

THE NOVEMBERS

僕たちの人生を、生活を、青春を、恋を、憧れを、夢を、涙を、迷いや不安をいつも明るく照らしてくれてありがとうございました。

STUDIO COASTでもらった沢山の愛や感動を、未来に出会うであろう全ての人にシェアしていきます。いつまでも枯らすことなく。

THE BACK HORN

松田晋二

スタジオコーストは僕らにとって、とても大切なライブハウスでした。

マニアックヘブンという特別なイベントを開催する際も、スタジオコーストのご協力とこの会場のレイアウトがなければ成り立たないものでした。

ツアー公演でも幾度となく使わせて頂き、あの空間で生まれた数々の感動と奇跡は、僕らが新たな音楽やライブを作っていく上で、今でもとても大切なものとして残っております。

別れは寂しいですが、スタジオコーストでの思い出僕らの中でずっと生き続けます。

今まで最高の時間をありがとうございました。

THE BAWDIES

STUDIO COASTは僕達にとって特別な場所です!

THE SONICSのようになりたい!と本気で願い結成されたTHE BAWDIESが、そのTHE SONICSと共にステージに立つという大きな夢を叶えた場所でもあります!

そして僕達はSTUDIO COASTのステージから見える沢山の笑顔に溢れた光景が大好きでした!

その全公演、思い出達がキラキラ輝いたままの景色で心に刻まれ続けています!

ありがとう! STUDIO COAST!

THE ORAL CIGARETTES

山中拓也

甘い経験も苦い経験も見届けてくれたSTUDIO COAST。

メジャーデビュー前オープニングアクトで出演したときは大事なところでギターの弦が切れて苦い経験をしました。ONAKAMAではインディー時代からの仲間と喜びを分かち合いました。事務所のイベントでは後輩の成長を見守りました。

STUDIO COASTは沢山の思い出を一緒に作ってくれました。ルックスだけでなく音もタイプでした。STUDIO COASTに来ると特別な場所に来たみたいにいつも心を躍らせていました。無くなるのが本当に辛いです。

思い出と共に僕らの胸に一生残るライブハウスでした。

ありがとうございました。

Zeebra

自身のツアーのファイナルだったり、SUMMER BOMBだったり、数々の番組収録などで何度も何度もお世話になりました。

外国のDJやクラブ関係者にも自慢できる日本を代表する大箱として日本のクラブシーンを引っ張ってくれた存在です。

寂しい限りですが、みんなの心に永遠に残る事でしょう。ありがとうございました!

神聖かまってちゃん

の子

スタジオコーストの思い出

DJしてダイブして落ちた時はまじで痛かった、首が曲がったかと

浮かれたイベントにも何回か出たけど結局、なんもエロい事は何もなかったなあ

思い出は沢山あります

mono

スタジオコーストはかまってちゃんにとって様々なドラマを生んでくれたライブハウスです! 迷惑もたくさんかけてしまったと思います…! そしてたくさんお世話になりました。

無くなってしまうのはとても残念ですが、思い出は無くならないと思ってます。

本当にお疲れ様でした…!!

みさこ

あえて馴染みのある“コースト”という呼び方で呼ばせてください。「初めての子さんと大喧嘩した場所」という、個人的には少し恥ずかしくも映像に残ったせいで定期的に掘り返される想い出を持った土地であり、その後にも結成10周年の2018年に行った「33才の夏休みツアー」ファイナルなどの主催から、数え切れないたくさんのお呼ばれのイベント、そして私としてはかまってちゃんの他に所属しているバンドじゃないもん!(当時の名前です)の初自主開催フェスでもお世話になったのがコーストというライブハウスです。音楽を通した喜怒哀楽の歴史を数多作ったステージにこの先立てなくなってしまうことはもちろん寂しく、またあって当たり前だったせいでまだ実感すら沸かない所があります。けれどその分もコーストで生まれた全てを、嬉し恥ずかしい想い出たちを、私自身がきちんと思い出し続けながらこれからもドラムが叩けたらいいなと思います。今までありがとう、コースト!

STUTS

スタジオコーストは観客として遊びに行った時もライブで出させてもらった時も、いつも最高な時間を過ごさせてもらいました。

今のレーベルに誘ってくださったA&Rの方やビーサンさん(北里彰久)と出会ったのもコーストで行われたイベントに出させてもらった時でした。

そういった昔からの憧れの、そして思い出深い場所で昨年10月に自分のワンマンをやらせてもらえたのはとても感慨深かったです。

音も雰囲気も素晴らしい場所がなくなってしまうのはとても寂しいです。

数々の素敵な思い出をありがとうございました。

SPICY CHOCOLATE

昼顔STUDIO COASTでは"渋谷レゲエ祭"

夜顔ageHaではDJパーティー、

SPICY CHOCOLATEは、

朝夜二つの顔で楽しませてもらいました。

関係者の皆さま長い間お疲れさまでした!

ヒューマン、ミュージック、セックス、バイオレンス、スティミュラス、数々の出会いやハプニングやたくさんの思い出を、ありがとう!

時代がどんだけ流れようが、あんな楽しい場所は忘れないし伝説として語り継がれていくだろう。日本一の会場STUDIO COAST & ageHa forever!!

SUPER BEAVER

渋谷龍太

我々の歩みのなかで、間違いなく一番に出会いが多かったライブハウス。



会場自体に音楽の空気が流れていたように感じるあの場所はいつも新鮮で、いつもドキドキさせてもらいました。



月並みになりますが、ありがとうございました。寂しいです。

cero

STUDIO COASTでは、昨年のワンマンライブ含めて5回ほど「Traffic」というイベントをやらせてもらいました。ライブあり、DJあり、フードありと、お客さんや演者があちこちで交差する意味を込めてのイベントタイトルでしたが、改めてSTUDIO COASTという場所なしには成立し得なかったと思います。カクバリズムの周年パーティーもあったし、子どもが階段から落ちて鼻血出したりとかもあったなぁ…。もうあの巨大ミラーボールと田口音響の赤いスピーカーに見下ろされることもないのかと思うと、なんとも淋しい。本当に色々と思い出をありがとうございました。

☆Taku Takahashi

最強のサウンドシステム、照明、特徴的な空間。日本を代表する世界に通用するクラブが閉まるのはとても寂しい気持ちでいっぱいです。ここで作られた物語やノウハウ、そして熱意が、また新しい形で復活することを期待しております。

田中知之(FPM)

ageHaではホントに様々なパーティでDJをやらせてもらった。

ageHaのDJブースから観た、フロアがグルーヴで畝る壮大な眺めを、私は死ぬ間際にきっと思い出すことだろう。

DJ KAORI

STUDIO COASTの衝撃的な思い出といえば、中々観れないし、もう観れないかもと思っていた、世界のスーパースター、マドンナのパフォーマンスが観れたこと。本当にやるのかと、来るまで半分疑いましたが(失礼)、不可能を可能に変えた凄い箱でした! 他にも名前をあげたらきりがない程、洋邦問わず沢山のアーティストのパフォーマンスを見ることができたし、音楽的にも最先端なサウンドをみんなに提供し続けてくれた、唯一無二貴重な箱でした。コーストのステージの上で歌わせてもらった事もいい思い出です!



アゲハに於いては私の青春です! DJとして色んなイベントに出演させてもらった上に、こんなONE & ONLYな凄い箱で、何年も自分のパーティーをやらせて貰って、本当に光栄で、幸せでした!! 沢山の思い出をありがとう(涙)アゲハのスタッフや、遊びに来てくれた全てのお客さんのおかげです! 本当に感謝しかないです! ありがとうござました!

STUDIO COAST / ageHa forever!!

DIR EN GREY

薫

2004年。

はじめて名前を聞いた時はあまりピンとは来てなかったと思う。



2021年。

閉館すると聞いた時もあまりピンと来てなかったと思う。



2022年1月26、27日。

創造を超えた箱。

俺らの汗も糞も、何にから何まで染みついたSTUDIO COAST。



沢山想いが取り憑いてるだろうけど。

成仏させてやるよ。

TeddyLoid

まだTeddyLoidになる前、JUSTICEの来日ライブを観に行った事を昨日のように覚えています。

そしてTeddyLoidとして活動を始めてから14年、先輩や仲間達と沢山のステージを共にしてきました。

BACK DJを務めていたSOUL’d OUTの解散ライブもSTUDIO COASTでした。

初めてメインステージに立った日を、僕は忘れません。

素晴らしい体験をありがとうございました。

DÉ DÉ MOUSE

ゼロ年代に活動を始めたぼくとしては、ageHaは煌びやかで憧れでした。

初めて行った時はサンダルで入ろうとして「今回だけは特別ですよ」って怒られて、サンダルでクラブに行っちゃいけないんだって知りました。

渋谷から出ていたシャトルバスで、ギャルに囲まれながら、ハデな音楽がかかりまくる中、誰も喋らずになんか緊張感感じたり、夜景を眺めながら寂しい気持ちになっていたのも良い思い出です。

初めてageHaでプレイできた時は本当に嬉しくて、「ここに立ちたかったんだよおお」って心の中で叫びました。

テン年代に入り、何度もageHaのステージに立たせていただいて光栄でした。

本当にありがとうございました!

Devil ANTHEM.

竹越くるみ

コーストとともにたくさんの思い出を作れました! ずっと大好きな会場です!

竹本あいり

迫力満点怪物音響オクタゴン、コーストでみた数々の景色は一生忘れません!

水野瞳

デビアンを成長させてくれたコースト、本当に有難う。ずっと大好きです!

橋本侑芽

身体全体に響き渡るオクタゴンを使ってライブをする事ができて幸せでした。

安藤楓

悔しさ楽しさ全て経験出来たのがコースト。どの場面も大切な宝物です! 有難う!

藤澤ひより

この半年間でコーストはこれからもずっと大切で大好きな会場になりました!

電撃ネットワーク

ギュウゾウ

電撃ネットワークのパフォーマンスステージで、ギュウ農フェスのイベント会場として、僕たちの夢をかなえてくれた大好きな場所でした。さらば怪物音響オクタゴンスピーカー、ありがとうSTUDIO COAST!

でんぱ組.inc

藤咲彩音

私にとって、始まりの地でした。

忘れもしない2011年11月3日。でんぱ組.incを初めて観た場所。まだ私がでんぱ組に加入する前の話です。

そこから忘年会やアイドルフェス、新曲お披露目、客席に降りてライブをしたり、大切な時に帰ってくる、そしていつでも初心にかえれる場所でした。

楽屋にあった鹿の壁掛けオブジェは何故あったのか気になっていたけど、

姿がなくなったとしても、たくさんの思い出が背中を押してくれます。

でんぱ組.incと一緒に駆け抜けてくれたUSEN STUDIO COAST。ありがとうございました!

Dragon Ash

櫻井誠

STUDIO COASTの天吊りの真っ赤なスピーカーを見た時、

ようやく日本にもこんなかっこいい箱が出来たのかと感動したのを鮮明に覚えてる。

ageHaでは何度もdjをさせて貰った。メインで初めて回した時、ヒーローになれたような気がした。

こんなにワクワクする箱は他にないので寂しい。。

長い間お世話になりました!

Novelbright

竹中雄大

新木場STUDIO COAST

高校生の時に大阪でバンドを結成して、そこからいろんなバンドのライブ映像を観ていた時に画面越しにでも一目惚れさせてくれたライブハウス。

17歳の時からいつかコーストでライブしたいなぁと夢の一つになってました。

そして結成から8年半。2021年1月に初めてSTUDIO COASTでワンマンライブをしました。

コロナ禍もありフルキャパで入れることは難しかったですが、高校生からの一つの夢が叶った瞬間でした。

閉館、死ぬほど寂しいし残念ですが、この歴史の中にNovelbrightというバンドを刻むことができて本当に良かったです。

最高に眩しいライブハウスであり続けてくれてありがとうございました。

BIGMAMA

金井政人

多大なる感謝と、労いと、郷愁と、無念さも含めて、

すべてきちんと今後の音楽に変えてみせます。

ミュージシャンですので。

フィロソフィーのダンス

メジャーデビュー発表をした思い出の場所、あの日のライブは今も鮮明に覚えています。

これからも大切な場所として私達がずっと覚えていようと思います。

04 Limited Sazabys

GEN

拝啓STUDIO COAST様

あなたには数えられないぐらいたくさん遊んでもらいました。ステージでもフロアでも楽屋でもエントランスでも、外のテラスやプールでも、忘れられない素晴らしい思い出がたくさんあります。初めて出演した時は外観のかっこよさに痺れ、楽屋のチャラさに痺れ、帰りのレインボーブリッジからの景色に痺れ、終始高揚していたのを覚えています。僕があの部屋を使えるようになるのはそこから時間がかかりましたね。いつだって最高の音響と空間で、気持ち良くさせてくれてありがとうございました。いつまでも憧れのままです。

BLUE ENCOUNT

田邊駿一

学生時代から敬愛するELLEGARDENのライブDVDの舞台。自分たちもここに立ちたいと願い、猪突猛進にバンドの日々。時を経てやっとの思いで立てたあの日。ライブの出来は最悪。「このハコに俺らの音楽は必要とされてないのかな」初戦にして立ち上がれないほど打ちのめされた記憶があります。それから何度もここで挑んでは打ちのめされ、迎えた2017年11月3日。MONOEYESと2マンという奇跡の日。ライブ後の打ち上げで「お前らコースト似合ってんじゃん」と細美さんからの一言。この場所で戦ってきた足跡が報われた気がしました。負けることも挑むことも歓びも、大切なことを教えてもらえた新木場スタジオコースト。これらもずっと青春です。

ペトロールズ

長岡亮介

思い出といえばそれはそれは色々とありますが、やはりPETROZL事件が1番でしょうか。皆さんご存知のあの看板がスペルミスでPETROLZならぬPETROZLになっていた事があったんです。ペトローズル 笑。思えばあの文字もひとつひとつ人の手によって毎日あの看板に取り付けられていたんですよね。色気のあるお店の造りも同様、音楽のマジックを強く信じる人の思いの詰まった手の込んだ空間でした。ライヴハウスは人と人、人と音が出逢う遊び場であるべきだ、と思うのですが、まさにそういう場所でしたよね。寂しいな。有難う!

眉村ちあき

この場所でワンマンライブすることをどれだけ夢見ていたか!!! 叶えてくれて、ありがとうございました。

最初は、元々いたグループアイドルの1メンバーとして2016年に新木場スタジオコースト(アイドルフェス)に出演しまして、ロビーら辺に特設されたステージから見えた、メインステージに足を運んでいくお客さんたちの姿を見てめちゃくちゃ悔しかったのが一番古い記憶です。その後はソロになってからギュウ農フェスに出演させていただき、テントステージなどからまた悔しさ噛み締めていました。悔しくて帰ってすぐ曲作る!っていうのが私のモチベーションの一つでもあるので、本当に心を鍛えていただいたなと思っています!

ついにソロでワンマンができた時には、本当に嬉しくて嬉しくて、やりたい演出も全てさせていただき(恐竜とか宙吊りとかの件も本当にありがとうございました)その時の私の全てをでっかいメインステージでぶつけることができましたし、何よりずっと立ちたいと思っていた場所で、私だけを見にきているファンのみんなに囲まれていることが幸せでした。一生の宝物です。

今もこれからも心にグサっとくる出来事はあるし生きていれば悔しいこと数えきれないんだろうけど、眉村ちあきの特技の一つとして、悔しさをバネにして神曲作っちゃうところはずっと変わらないと思います。一生感謝!です!

向井太一

STUDIO COASTに初めて出演したのは2018年の3月のRIPPLESというイベントでした。

当時まだ駆け出しだった自分にはコーストのステージがとてつもなく大きく感じたのを覚えています。

その後、DOVETAILというイベントに出演させていただいたのですが、その時も素晴らしいアーティストばかりで、思い返せばコーストは自分にとって「挑戦」をする場所だった気がします。

また大きくなった姿でステージに立つことが出来ないのは寂しいですが、あの日の想いを胸にこれからも頑張っていこうと思います。

STUDIO COAST、成長させてくれて本当にありがとう。

RAM RIDER

ageHa初出演から15年以上経ちます。メインアリーナはもちろん、すべてのDJブースでやらせていただきました。一昨年の夏の営業再開時の出演では「ここに立ち続けることこそがDJとしての目的なのかもしれない」と考えるようになりました。今回の閉店は自分の青春が過去のものになってしまうようで本当にさみしいですが、思い出の中でも変わらず憧れの場所であり続けるような気がします。スタッフ、関係者の皆さんが次にどんな空間を生み出すのか楽しみにしつつ、そのときはまたお声がけ頂けるよう努力していきたいと思います。

沼田裕之(USEN STUDIO COAST館長)

こうして皆様から寄せられたコメントを

ひとつひとつ読ませて頂くだけで色々な感情がこみ上げてきます。



僕たちは運営する立場としてSTUDIO COASTという会場が持つ独特の作りや雰囲気をただただ守っていくだけでした。それほどまでにこの会場は素晴らしい魅力に溢れていました。



僕はこの場所でライブを行なっているアーティストとお客様が向かい合っている空間を横から眺めるのが毎日の日課であり大好きな光景でした。

コロナ禍でどれだけ制限がかかろうと絶対にこの文化は無くならない、観るたびに強く思います。



STUDIO COAST / ageHaに関わって頂いた全ての方々に心より感謝申し上げます。

本当に有難うございました。



またいつの日かこんな箱が現れてくれる事を切に願っております。