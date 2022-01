◆ 2連覇という目標へ向けて熱い戦いを!

ヤクルトは30日、2022シーズンのチームスローガン「熱燕 -NEXT STAGE-」を発表した。

髙津臣吾監督の下、昨季は前年最下位から2001年以来となる日本シリーズ制覇を達成したヤクルト。今季はさらなる進化を目指して2連覇に挑む。

◆ 髙津監督からのメッセ―ジ

2022 シーズン、新たな決意の下に「熱燕-NEXT STAGE-」というスローガンを選びました。

本来、熱燕は「演じる」を用いた「熱演」が使われますが、スワローズの選手が熱く演じるという意味も込めて「熱燕」と表現しました。

次の舞台、『2連覇』という目標に向かい努力を重ね、昨年以上に成長した姿で、皆さんの心に刻み込まれるようなスワローズの熱い戦いを繰り広げる事。

選手はもちろん、球団関係者、そして全国のスワローズファンの皆さんが一つとなり今年も勝ちにこだわって、「チームスワローズ」として情熱を持って戦っていく。という思いが込められています。

最後まで諦めない姿勢、粘り強さ、そして一人一人が根性を出し、さらに進化した姿で2連覇に向けて突き進んでいきます。

今シーズンも皆さんの熱いご声援をよろしくお願い致します。

▼ 過去のチームスローガン

2021年:真価 進化 心火

2020年:NEVER STOP 突き進め!

2019年:KEEP ON RISING 躍進

2018年:Swallows RISING 再起

2017年:目を覚ませ! Snap out of it

2016年:つばめ進化

2015年:つばめ改革