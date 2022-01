木村拓哉「“自分を信じる”ことが“自信”」目標に向かって頑張るリスナーにエール

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。1月23日(日)の放送では、「リポビタン×Flow 頑張るリスナー応援企画」と題し、リスナーから寄せられたメッセージを紹介しました。<リスナーからのメッセージ>今、私には挑戦・チャレンジしていることがあります! 私は中学生のときから吹奏楽部に入っていて、今年高校3年生になります。ラストの吹奏楽の年として、たくさんのソロコンテストに出場しようと考えていて、難しい曲に1人で挑むことにチャレンジしています!ヘトヘトで倒れそうになっても、キャプテン(※本番組での木村の呼称)の「One Chance!」をはじめとするたくさんの曲を聴いています。セカンドアルバム『Next Destination』のリリースおめでとうございます。これからも応援しています!(17歳 女性)そんなメッセージに、木村は「吹奏楽だからさ、ずっと息を吹き続けていなければならない楽器なので、練習をするとなっても、ピアノやバイオリン、チェロや打楽器などと違って、常に自分の心肺を音に使わなきゃいけない楽器になってくるので、すごく体力消耗すると思うんですよ」とおもんぱかります。「もちろん、楽器の演奏テクニックもものすごく必要だと思うんですけど、同時に日頃から(気をつけることもたくさんあると思うけど)、風邪を引いたら大変ですからね。だから本当に体のケアも必要だと思うし、あとは”挑む”ことは非常に大変なことだと思いますけど、挑む前に自分を信じることが必要じゃないかな? と思うので」とコメント。「僕も今回、今年の漢字一文字を信じるの“信”という文字にしてみたんですけど、本当に“自分を信じる”ことが“自信”ですから。新たなチャレンジ、ソロコンテストに挑むあなたを応援したいと思います!」とエールを送ります。そして最後に、「この曲が届くとうれしいです!『平凡を積み重ね 特別なその瞬間へ 駆け上がれ 望んだ風景へ』……」と歌詞の一節を朗読し、Dragon AshのKjさんによる提供楽曲「OFF THE RIP」をオンエアしました。次回1月30日(日)の放送もどうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/