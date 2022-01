木村拓哉、藤原ヒロシとコラボ！ 男性ファンから大反響!?「最近『キャーッ！』よりも『ウォ～ッ！』って言う声の比率が多い気がする（笑）」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。1月23日(日)の放送では、2月からスタート予定の木村のライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」ツアーグッズ制作裏話を披露しました。<リスナーからのメッセージ>藤原ヒロシさん主宰のデザインプロジェクト「fragment design(フラグメントデザイン)」が、キャプテン(※本番組での木村の呼称)のツアーグッズ(の一部)をデザインするなんて、ヤバすぎませんか!? 僕にはなかなか手の届かない拓哉さんが身につけているアイテム、そして好きなfragment designのアイテム。まるで(最強開運美の)“一粒万倍日”と“天赦日”が重なったような“めでたすぎるグッズ”、本当にありがとうございます! ジップアップフーディーとTシャツ、マスク……ひと通りゲットさせていただきました!(27歳 男性)「fragment design」が、木村のライブツアーグッズのデザインを手がけたきっかけは、ファッション誌「UOMO(ウオモ)」(集英社)での対談でした。昨年、同誌のお互いの連載ページで、旧知の仲の藤原さんと“初対談”した際に、「(あらためて)「『ヒロシくんの本業って何?』っていう話をして。それで、音源を作ってみたり、いろいろなブランドさんとのデザインを一緒にやっていたり……という話をしていて、ヒロシくんが『いつか何か一緒にできたら面白いよね』って言ってくれていたのをふと思い出して」と今回のコラボの経緯を語ります。ツアーグッズの打ち合わせをしているときに、そのときの話を思い出した木村は、スタッフを介してデザインの打診をしたところ、藤原さんは快く引き受けてくれたと言います。今回の藤原さんとのコラボは、特に男性ファンからの反響が大きかったと言い、「『もし良かったら「Flow」のラジオにも藤原ヒロシさんを呼んだらどうっすか?』みたいな(メールも届いて)。男性リスナーのリアクションがすごいんですけど(笑)。おかしいなぁ……普通、ジャニーズ事務所だと女性から『キャーッ!』って言っていただくものに『イェ~イ!』って返してきたのが常だったんですけど、最近『キャーッ!』よりも(男性ファンの)『ウォ~ッ!』って言うほうの比率が多い気がするんですよね(笑)」と笑顔をのぞかせます。また、藤原さんのゲスト出演を望む声についても、「ヒロシくんに確認してみますね。ちなみに、『UOMO』のときに話にあがっていた“忘れて持って行かなかったジャム”をまだ渡せていないので、『Flow』のゲストに来てもらったときにちゃんと渡そうかと思います」と話していました。次回1月30日(日)の放送もお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/