「18歳になったら本当の苗字に変わる」…里子として育った10代の知られたくないこと、伝えたいこと

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの"違い"について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。1月24日(月)の放送では、「これまで、里親の元で過ごしてきました」という18歳から届いたメッセージを紹介。パーソナリティのこもり教頭、ぺえ教頭の代わりに出演したとーやま委員が、率直な感想を伝えました。今回は、番組パーソナリティのぺえ教頭が新型コロナウイルスに感染、こもり校長が大事をとってお休みとなり、2代目校長で、現在は毎週金曜に放送されているSCHOOL OF LOCK! 教育委員会のパーソナリティであるとーやま委員がピンチヒッターでお届けしました。私はこれまで、実の親ではなく里親の元で過ごしてきました。いわゆる"里子"です。里親制度はあまり知られていませんが、ぜひこの機会に多くの人に知ってもらいたいなと思っています。里子だからといって、何か制限があったことは一度もありません。本当のお母さんに会えなくても、ずっと一緒に暮らしているいまのお母さんや、3人の姉がいてくれるので、何不自由なく暮らしてきました。でも、高校3年生の冬を迎えて、1つ心配なことがあります。それは、春になって進学したら本当の苗字に変わるということです。里子には実の親からもらった苗字、そして里親の苗字と2つの苗字があります。18歳までは、学校でもその他の場所でも里親の苗字を(通称名として)使う(ことができる)のですが、(里親に委託されている子どもの年齢が)18歳を過ぎて(自立能力が確認されると、委託措置が解除になり、)本当の親からもらった苗字を使う決まりになっています。私の苗字が変わったときに、これまでに知り合った友達が「なんで?」と思うのは当然だと思います。だけど、「なんで?」と聞かれたときに、里親のことを1から説明したり、詮索されたりするのは、私にとって負担です。「本当の母に会えていなくて、かわいそう……」とか思われるのも絶対に嫌です。里子として過ごしている人がたくさんいることを、ぜひ知ってもらいたいです。もしかしたら、みなさんの周りで苗字が変わる人がいるかもしれません。私の声を届けることで、里子を受け入れてくれる子が少しでも増えたら嬉しいなと思います。そしてもう1つ、里親の元で過ごしているみんなが、いつか本当のお母さんに会えることを願っています。(※里親制度とは……さまざま事情で実親のもとでは暮らせなくなった子どもたちを、自らの家庭に迎えて養育するための児童福祉法に基づいた制度です。里親制度によって子どもたちを受け入れる側の大人を「里親」といい、里親の元で暮らす子どもたちを「里子」といいます。里子は原則18歳で養育措置が解除されるので、その後は実親の元に帰るか、自立することになります)とーやま委員:こもり校長とぺえ教頭が今日はお休みなので、「2人になら聞いてもらいたい」と信頼して送ってくれたメッセージを、結果的に俺が受け取ってしまっているわけなんだけど……。こもり校長もぺえ教頭も聞いてくれているだろうから、きっとこのメッセージの思いは受け取っていると思う。今回俺は、偶然ながら運命があって、このメッセージを聞いたわけです。俺はもう42歳だから、こういう状況の子がいることはわかっているけど、10代のみんなはまだわからないかもしれない。わからないから失礼な言葉遣いになってしまったり……そういう状況もあるのかな、と思う。だから、これを聴いている10代のみんなが「なるほど」と、「こういうパターンもあるのか」と、胸に留めておくのがすごく大事で。そのことを、今回全国のみんなに届けてくれたというのは、とても素晴らしいことだと思う。最後にみんなに呼び掛けていたこと……俺も(このリスナーが)どういう状況なのか、今回のメッセージだけでは、すべてをうかがい知ることはできないけど、俺も同じように(リスナーに対しても)思っているので……とにかく「ありがとう」を伝えたいと思います。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。