福山雅治 ついに「道標 2022」を初O.A.！　“命の役割”と“生み出された”音楽との邂逅

シンガーソングライターで俳優の福山雅治がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「福のラジオ」。1月29日(土)の放送では、福山さんの誕生日である2月6日(日)にデジタル配信リリースとなる楽曲「道標 2022」を初オンエアしました。

新たにレコーディングされた総勢10名によるストリングス、リズムトラックに施された最新のアレンジにより2022年的サウンドにアップデートされた聴きどころ満載の、まさに新曲とも言える「道標2022」、皆さんいかがでしたか?

音源解禁前にもかかわらず多くの反響をいただき、改めて今に響く楽曲だということを皆さんの反応から知ることができました。

ここで、福岡県にお住まいの「和兄」さん(かずにい・53歳・自営業)のメールを紹介します。

「紅白で道標を聴かせていただいてからの『道標 2022』のリリース、感謝です。福山さん、『道標』が出来るまでには色んな想いがあったんだと思います。その想いが分かると、聴く側もまた曲に深みを感じます。僕は1月18日に53歳の誕生日を迎えました。実はうちの父は52歳の春に命の旅を終えてしまいました」

実は和兄さん、こんな不安を抱いていました。

「僕は52 歳を超えられるんだろうか?」

この漠然とした不安感を福山さんもすごくよくわかると言います。なぜなら――。

「僕の父も亡くなったのが53歳だったので。その年齢が近づくにつれて、根底にあった不安や恐怖がだんだん強くなっていくのを感じました」

その想いが、アルバム『AKIRA』の制作の原動力になったのだと福山さんは明かします。

「父が亡くなったのは僕が17歳のときでした。そのときに感じた悲しさや苦しみから逃れるために様々な音楽を聴いたり、ギターに没頭したりしました。そこから僕の音楽の旅が始まったとするのであれば、ソングライティングという行為で僕は僕自身を救済してきたのではないか。その道程をきちんと作品に昇華したいという想いを形にしたのがアルバム『AKIRA』でした」

『AKIRA』がリリースされたのが、2020年12月8日。

「本来であれば、リリースした年に30周年ツアーとしてアルバム『AKIRA』を持って全国の皆さんに会いに行く予定でした。僕の故郷、長崎の稲佐山でのライブも含め。ところがコロナウイルスという予期せぬ事態により、結果として僕が53歳になる年に、つまり父が亡くなった年齢と同じ年齢で『AKIRA』という父の名を冠した作品を持ってツアーをまわることになったのです。非常に運命的であり、また、“命の役割”というものを強く意識しながらのツアーになっています」

そしてここに、「道標 2022」のリリースが加わり、より濃密な流れとなって福山さんの“音楽の旅”が続きます。

「本当に偶然なんですけど、昨年の『NHK紅白歌合戦』サイドから、この曲で是非とも!というオファーを受けまして、今から13年前にリリースした「道標」をパフォーマンスさせていただきました。多くの反響をいただき、結果として僕の生まれた2月6日に、その日で53歳になるというタイミングで『道標 2022』を改めてリリースすることは、自分の中ですごく自然な流れなのかなと思えたんですよね」

全国ツアー「FUKUYAMA MASAHARU WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 “Promise for the Future”」はまだ始まったばかり。

そして、すでにアナウンスがあった通り、1月27日(木)・28日(金)で予定していた国立代々木競技場 第一体育館での公演が、4月29日(金)・30日(土)に延期になりました。この決定を受けて急遽実施したのが、無観客の代々木第一体育館から生中継でお送りした【Another Story of Promise for the Future『裸の音』】と題した配信ライブでした。

通常のツアーとは異なる演出やセットリストで、しかも初の試みとなったリハーサルの模様を公開するというスペシャルプログラムとなったこちらの再配信が決定しました!

日程は2月5日(土)で、リハーサルブロックが17:00から、ライブブロックが20:00からを予定しています。チケットなどの詳細は、福山さんのオフィシャルHPをチェックしてください。

次回の放送は2月5日(土)です。それでは次週もお楽しみに!

<番組概要>

番組名:福山雅治 福のラジオ

放送日時:毎週土曜14:00~14:55

パーソナリティ:福山雅治

番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/fukunoradio/