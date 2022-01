木村拓哉がパーソナリティを務めるTOKYO FMのレギュラー番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」に、1月30日(日)から4週にわたり山下達郎がゲスト出演する。

2人は山下が3曲提供した木村の2ndアルバム「Next Destination」の制作秘話をはじめ、木村がセリフで参加し、山下との出会いのきっかけとなった竹内まりやの楽曲「今夜はHearty Party」のレコーディングの思い出、木村主演ドラマ「グランメゾン東京」の打ち上げ会場で山下が歌唱したエピソードなど、貴重なトークを披露。木村のソロライブ「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」を観た山下が「木村くんにぴったりなものが見えてきた」と感じたことや、山下のボーカルディレクションを前に緊張していた木村のレコーディング裏話なども語られる。

TOKYO FM「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」

2022年1月30日(日)11:30~11:55

2022年2月6日(日)11:30~11:55

2022年2月13日(日)11:30~11:55

2022年2月20日(日)11:30~11:55

<出演者>

木村拓哉

ゲスト:山下達郎