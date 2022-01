鶴田謙二の直筆サイン入り複製原画3種が、復刊ドットコムで受注販売されている。

複製原画のうち「Push blue, my Maybelline」「Save me, my Maybelline」は、音楽ユニット・ジェッジジョンソンによる楽曲のジャケット用に描かれたもの。CDジャケットではトリミングされていた部分も見ることができる。「チャイナさん 1」は2020年に販売された複製原画の再販だ。

価格は「Push blue, my Maybelline」「Save me, my Maybelline」が税込各4万4000円、「チャイナさん 1」が税込3万8500円。予約は2月25日正午まで受け付けている。なお5月頃を目指し、2004年以降に描かれたイラスト群を収録する画集を制作していることも発表された。