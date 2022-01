シナモンが描いたイラストがぬいぐるみに！メイキング動画公開♪

フリューは、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」(以下、シナモン)のデビュー20周年を記念した特別企画『シナモロール ドローイングシナモン』のアミューズメント専用景品(以下、プライズ)を、 2月下旬より順次、全国のアミューズメント施設に投入することを決定した。

2022年にデビュー20周年を迎えるサンリオの「シナモン」。2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。

今回の特別企画『ドローイングシナモン』は、シナモンとフリュープライズが連動した限定企画。シナモン自身が「シナモンのあこがれ」をテーマにお絵かき(ドローイング)したイラストを、そのままプライズのぬいぐるみとして商品化する。

デザインは、シナモンが夢見る「やさしいコックさん」「こうこうせい」「おおきなひこうき」「スケボーがじょうずなひと」、憧れを描いたスケッチブックを模した「メモリアルブッククッション」、スケッチブックを持ったシナモンといったバラエティ豊かなラインナップ。いずれもフリュープライズ限定商品で、シナモンらしい夢あふれる内容となっている。

また、商品登場に先駆けて、メイキング動画を1月27日(木)より順次公開。シナモンがフリュー本社にて企画会議をしたり、イラストをドローイングしたり、アミューズメント施設でクレーンゲームにチャレンジする様子などを収めた可愛さいっぱいの貴重な映像だ。

さらに同日より、シナモンがフリューのプリントシール(以下、プリ)機『猫と彼女。』で撮影したプリが当たるTwitterキャンペーンも開催する。

シナモンデビュー20周年×フリュープライズ特別企画『ドローイングシナモン』でしか楽しむことのできない、シナモンの魅力がぎゅっとつまった内容に乞うご期待♪

>>>プライズラインナップやイメージを見る(写真8点)

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S612775